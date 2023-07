Die Stadtvertretung hat einstimmig entschieden: In Kaltenkirchen muss neu gewählt werden. Allerdings nur in einem Wahlbezirk. Dort gab es 31 ungültige Stimmzettel. Eine Wiederholungswahl könnte die bestehenden Machtverhältnisse im Stadtparlament verändern.

Kaltenkirchen. Im Wahlkreis 3 werden die Kaltenkirchener Bürger und Bürgerinnen nochmals an die Wahlurne gerufen. Die Stadtvertretung hat am Dienstagabend einstimmig beschlossen, dort eine Wiederholung der Gemeindewahl stattfinden zu lassen. Der Grund: Bei der Auszählung im Wahlbezirk 3 befanden sich 31 Wahlzettel aus dem Wahlbezirk 2. Die Stadtverwaltung hat nach eingehender Prüfung empfohlen, die Wahl in diesem Wahlkreis für ungültig zu erklären.