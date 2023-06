﻿Inklusion in Bad Segeberg: Förderschüler werden in neuer Klasse auf Beruf vorbereitet

Kostenfrei bis 17:28 Uhr lesen

Kieler Woche 2023

Warum an der Förde in Kiel 20 Meter hohe Masten aufgebaut werden

An der Kiellinie und in Schilksee ragen kurz vor der Kieler Woche 20 Meter hohe Masten in den Himmel. Viele Besucher wird es freuen. Denn die Masten haben eine ganz besondere Funktion.