Der Spielplatz am Wasserwerk soll Kaltenkirchens erster inklusiver Spielplatz werden. Das heißt: für Kinder mit und ohne Behinderungen. Dafür nimmt die Stadt ordentlich Geld in die Hand. Wie der Platz aussehen soll, das dürfen Kinder und Eltern mitentscheiden. Zu diesem Zweck gab es eine große Spielplatzparty.

Kaltenkirchen. Inklusion wird schon seit Jahren in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens mitgedacht. Zum Beispiel in Schulen und Kitas. Spielplätze hingegen wurden bislang häufig vernachlässigt. Was am Beispiel des Kreises Segeberg deutlich wird. In den größeren Kommunen gibt es bislang noch keine inklusiven Spielplätze – allerdings sind sie in einigen Orten derzeit in Planung: In Bad Segeberg, in Norderstedt, in Henstedt-Ulzburg und jetzt auch in Kaltenkirchen.