﻿Internationales Musikfest 2023: Weniger Gäste als in den Vorjahren erwartet

Viel Gesang und Blasmusik: Im Juli findet das Internationale Musikfest zum 20. Mal in Bad Bramstedt statt. Auf dem Bleeck treten verschiedene Künstlerinnen und Künstler aus sechs Nationen auf. Allerdings erwarten die Veranstalter weniger Gäste als in den Vorjahren.

Bad Bramstedt. Wenn Blasmusik über den Bleeck tönt und abends das Partyzelt bebt, dann ist es wieder soweit: Alle drei Jahre feiern Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Ländern in Bad Bramstedt das Internationale Musikfest. Nachdem das Fest 2021 wegen der Corona-Auflagen ausfallen musste, planen das BT Orchester und der Förderverein Blasmusik nun eine Neuauflage im Sommer. Jetzt geben sie erste Details zum Programm bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 steigt das Internationale Musikfest in Bad Bramstedt. In diesem Jahr freuen sich die Veranstalter über ein besonderes Jubiläum: Schon zum 20. Mal richten sie das Musikspektakel in der Rolandstadt aus. Zuletzt hatte das Fest vor der Pandemie in 2018 stattgefunden. Damals waren 1500 Musikerinnen und Musiker nach Bad Bramstedt gekommen. Neben Blasorchestern sind beispielsweise auch Folkloregruppen und Chöre aufgetreten.

Internationales Musikfest in Bad Bramstedt: Rund 850 Teilnehmende erwartet

Trotz des Jubiläums geht das BT Orchester in diesem Jahr von weniger Gästen aus. „Wir erwarten etwa 850 Teilnehmer aus sechs Nationen“, sagt Jessica Tonn, die an der Organisation des Fests mitwirkt. Die Teilnehmerzahl habe sich unter anderem verringert, weil sich während der Pandemie viele Vereine aufgelöst hätten oder nicht mehr spielfähig seien. Auch Timo Hänf, Dirigent des BT Orchesters bezeichnet die Pandemiezeit rückblickend als „ganz schön aufregend“. Insbesondere die Absage der regelmäßigen Kurkonzerte seien ein großer Einschnitt für die Musikerinnen und Musiker gewesen. Gleichzeitig blickt er zuversichtlich in die Zukunft: „Das BT Orchester wird von anderen Vereinen um die Anzahl der Musiker und die große instrumentale Bandbreite beneidet.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bad Bramstedt: Diese Aktionen sind beim Internationalen Musikfest geplant

Das Programm des Internationalen Musikfests in 2023 ähnelt den Vorjahren – allerdings verzichten die Veranstalter auf einige bekannten Ereignisse. „Es wird kein Serenadenkonzert, keinen Aufmarsch der Nationen und der Umwelt zu Liebe auch kein Feuerwerk geben“, berichtet Schriftführer Michel Kasbohm. Außerdem sind die Kosten für die Veranstaltung erheblich gestiegen: „Die Bühnen sind doppelt so teuer wie beim Musikfest in 2018.“ Dennoch gehe er davon aus, dass es bei der Finanzierung keine Probleme gebe.

Am Freitagabend startet das Fest mit einem Eröffnungskonzert im Kurhaustheater. Alle weiteren Aktionen finden auf dem Bleeck statt – dafür bauen die Helferinnen und Helfer vier Bühnen und das große Partyzelt auf. Die Schlosswiese nutzen die Veranstalter nicht. Zusätzlich wird es eine Kinderwiese auf dem Platz vor der VR-Bank geben. Als Höhepunkt der Veranstaltung ziehen am Sonntag, 2. Juli 2023, alle teilnehmenden Musiker und Musikerinnen gemeinsam durch die Stadt.

Lesen Sie auch

Bis zum Festauftakt müssen alle internationalen Gäste eine Unterbringung in der Stadt finden. Diese soll privat oder in Hotels erfolgen. Ein Problem gibt es dabei: Viele Orchester haben im Tryp-Hotel Köhlerhof gebucht, das seit Ende Dezember geschlossen ist. „Wir wissen nicht, ob das Tryp-Hotel zum Musikfest wieder geöffnet ist“, sagt Jessica Tonn.