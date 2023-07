Festival

Es regnet – doch der Stimmung vor der Bühne an der VR-Bank in der Fußgängerzone tut das am Sonnabend keinen Abbruch. Das erste Northern Rockabilly-Festival in Bad Segeberg ist gestartet. Das sagt der Veranstalter zu Wetter und Programm in der Fußgängerzone und Hamburger Straße.