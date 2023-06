Noch liegen harte Tage vor den rund 50 Jugendlichen, doch spätestens am Freitagabend soll sich ihre Arbeit auszahlen. Dann eröffnet das 1. Europäische Jugendorchester das Internationale Musikfest in Bad Bramstedt. Obwohl sich viele der Musikerinnen und Musiker bis zur letzten Woche nicht kannten.

Bad Bramstedt. Erst leise, dann immer lauter schallen die Töne von „Somewhere Over The Rainbow“ durch das Kurhaustheater. „Ihr müsst nicht nur die Noten spielen, ihr müsst die Musik fühlen“, ruft Dirigent Mogens Jensen. Der 45-Jährige steht vor rund 50 Musikerinnen und Musikern – summt, tanzt und singt – um genau zu zeigen, was er mit dieser Aussage meint. Seine Aufgabe ist nicht einfach: In nur sechs Tagen muss der Däne Jugendliche aus vier Ländern zum 1. Europäischen Jugendorchester formen.