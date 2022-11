﻿Dodenhof-Modechefin Ulrike Lentzsch: „Geshoppt wird auch in Krisenzeiten“

Geschäftsleiterin Ulrike Lentzsch liebt Mode. Sie ist verantwortlich für das Modehaus Dodenhof in Kaltenkirchen.

„Mode geht in nur eine Richtung – nach vorn.“ Diese Aussage der berühmten Vogue-Chefin Anna Wintour kann Ulrike Lentzsch, Geschäftsleiterin im Modehaus Dodenhof Kaltenkirchen, nur unterschreiben. Die 57-Jährige hat ihr gesamtes Erwachsenenleben in der Modebranche gearbeitet. Im Interview spricht sie über Lieblingskleidung, Shopping in Krisenzeiten und unverzichtbare Trends.

