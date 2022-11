﻿Investitionsstau: Bad Bramstedts Schützenhaus verfällt zusehends

Bad Bramstedt. An der Decke hängt die lose Tapete herunter, auf den Eingangsstufen klappern die lockeren Fliesen, und wenn es stark regnet, steht der Fußboden unter Wasser – das Schützenhaus in Bad Bramstedt ist einem desolaten Zustand. Christoph Lauff, seit Mai Vorsitzender der Rolandschützen, sagt: „Wenn wir nicht schnell handeln, wird es geschlossen.“ Doch wie so oft hängt alles vom Geld ab.

Wann das Schützenhaus – offiziell heißt es Warnemünde-Schießsportanlage – gebaut wurde, ist nicht bekannt. „Wir haben darüber keine Unterlagen“, sagt Vereinsvorsitzender Lauff. Doch offensichtlich ist, dass das Gebäude auf dem Schäferberg immer wieder mal erweitert wurde. Die Schießstände sind mit modernster Elektronik ausgestattet, aber das Haus selbst ist in einem bemitleidenswerten Zustand. Das Flachdach ist undicht, bei starkem Regen steht der Fußboden im Schießstand unter Wasser. Flecken, herunterhängende Tapeten und Platten weisen darauf hin, dass auch an anderen Stellen Wasser durchs Dach dringt.

Fenster mit Einfach-Verglasung

„Die Fenster sind mindestens 30 Jahre alt“, so Lauff. Einige dürften noch deutlich älter sein, sie sind einfach verglast. Solche Fenster werden schon seit den frühen 70er-Jahren nicht mehr verbaut. Lauff nimmt auf einer Eingangstreppe eine Fliese hoch. Sie ist gebrochen, andere fehlen ganz. Die Stufen führen zur Wohnung des Hausmeisterehepaares. „Beide sind über 70. Wenn sie hinfallen, nicht auszudenken“, sagt der Vereinschef. Einen Handlauf gibt es gar nicht, auch nicht zum Haupteingang des Gebäudes. Hier sind die Stufen bereits abgesackt. Barrierefreiheit? Im ganzen Haus Fehlanzeige.

Gesundheitsschädliche Dämpfe

Und auch technische Mängel bereiten Lauff Sorgen. Beim Schießen mit Groß- und Kleinkalibergewehren entstehen gesundheitsschädliche Dämpfe, die abgesaugt werden müssten. Das werden sie im Schützenhaus aber nicht. Die Kugelfänge seien mit „Bordmitteln“ gebaut worden. „Wir laufen Gefahr, dass die Schießstände geschlossen werden müssen, wenn wir nichts unternehmen“, so Lauff.

„Seit mindestens 15 Jahren gibt es einen Investitionsstau“, sagt der neue Vereinsvorsitzende. Die Sanierung von Dach, Fenstern und Eingängen sowie eine Umrüstung des Pistolenschießstandes, damit dieser nicht stillgelegt wird, soll nach einer Untersuchung gut 304.000 Euro kosten. „Wahrscheinlich wird das angesichts der Baukostensteigerungen nicht reichen“, so Lauff.

Der Schützenverein mit seinen 300 Mitgliedern kann die Mittel alleine nicht aufbringen. Christoph Lauff hat sich deshalb an die Stadt mit der Bitte um Bezuschussung gewandt. Die gleichen Anträge gingen an den Landes- und den Kreissportverband, die die Sanierung als Sportförderung unterstützen sollen. Der Verein selbst will 79.000 Euro aus Eigenmitteln beisteuern, die Stadt 91.000 Euro, der Kreissportverband 73.000 Euro, der Landessportverband 61.000 Euro.

Voraussetzung für die Gewährung der Sportförderung ist, dass die Stadt Bad Bramstedt den Zuschuss bewilligt. Doch ein erster Anlauf im städtischen Sportausschuss brachte noch nicht den gewünschten Erfolg. Nur die CDU sprach sich für die Gewährung der 91.000 Euro aus. Die anderen Fraktionen erbaten sich Bedenkzeit, wollen die Angelegenheit noch intern beraten.

Auch Bürgermeisterin Verena Jeske ist skeptisch. „Ich weiß von der Tennisvereinigung Bad Bramstedt, dass sie mit ihrem Clubhaus vor ganz ähnlichen Problemen steht“, sagte sie. Auch die Bramstedter Turnerschaft müsse ihr Gebäude sanieren. Der Haushaltsentwurf für 2023 weise ein Defizit von über drei Millionen Euro auf. „Ich mache mir große Sorgen, wie wir das alles bezahlen sollen“, so die Bürgermeisterin.

Lauff hat auch überlegt, die Mitgliedsbeiträge anzuheben. Er rechnet in diesem Fall allerdings mit Austritten, sodass am Ende nicht mehr Geld in der Kasse sein wird. Erwachsene bezahlen 103 Euro im Jahr. Hinzu kommt die Munition, die jeder selbst bezahlen muss. "Ich hatte erst kürzlich einen Anruf. Ein langjähriges Mitglied sagte mir, er müsse wegen der steigenden Kosten sein Geld zusammenhalten und austreten." Jeder schaue doch, wo er einsparen kann. Vor allem passive Mitglieder seien dann geneigt, dem Verein den Rücken zu kehren. Der 3-D-Bogenparcours im Kurgebietswald habe dem Verein zwar einigen Zulauf beschert, doch insgesamt habe der Verein erhebliche Nachwuchsprobleme. "Eine Beitragserhöhung wäre kontraproduktiv", so Lauff.