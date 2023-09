﻿Investor plant Fahrradstation am Bahnhof von Bad Segeberg

Zahl der Zuwanderer wächst

Immer mehr Flüchtlinge in SH: Günther fordert Begrenzung von Armutsmigration

So ernste Worte waren in den vergangenen Wochen vom Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein selten zu hören. Daniel Günther (CDU) hat in der Migrationspolitik Kurskorrekturen gefordert. Tag für Tag kämen 100 Menschen im Norden an. Das könne nicht mehr lange so weitergehen.