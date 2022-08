﻿Investoren haben am Nelkenweg in Bad Segeberg (weiter) keinen leichten Stand

Neuer Anlauf – alte Gräben? Je länger die Informationsveranstaltung zur geplanten Bebauung am Nelkenweg in Bad Segeberg am Montagabend dauerte, umso deutlicher wurde in erster Linie eines: Es bleibt schwierig. Vor allem einer der beiden Investoren dürfte einen schweren Stand haben.

Groß war das Interesse der Anlieger an der Informationsveranstaltung zur geplanten Bebauung am Nelkenweg.

Bad Segeberg. Eines steht schon mal fest: Der erneute Anlauf für eine Bebauung am Nelkenweg wird auch fünf Jahre nach dem erfolgreichen Bürgerentscheid alles andere als ein Selbstgänger. Vor allem einer der Investoren, dem das deutlich kleinere der beiden Baufelder gehört, stößt mit seinen Plänen bei den Anwohnern schon jetzt auf massiven Widerstand.

Zu sehr weichen seine zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 36 Wohnungen von dem ab, was eine klare Mehrheit seinerzeit bei der Abstimmung unmissverständlich gefordert hatte. Dennoch warb der Kieler Börje Petersen, der seine familiären Wurzeln in Bad Segeberg hat, am Montagabend während einer von der Stadt organisierten Informationsveranstaltung im Bürgersaal engagiert für sein generationsübergreifend und barrierefrei angelegtes Vorhaben.

Bessere Aussichten dürfte aktuell der Eigentümer des deutlich größeren Grundstücksteils haben, der deutlich kleinteiliger bauen will und sich bereits kompromissbereit gezeigt hat. Friedrich Brandt und sein Architekt Jens Böttcher würden am liebsten zwei „Stadtvillen“ mit 28 Einheiten sowie 28 Reihenhäuser realisieren, wären im Zweifel aber wohl auch mit 36 Reiheneigenheimen einverstanden.

Sympathien der Anwohner in Bad Segeberg klar verteilt

Entsprechend waren die Sympathien der zahlreich erschienenen Anwohnerinnen und Anwohner – nicht nur aus dem Nelkenweg selbst – an diesem Abend verteilt. „Wir sehen bei Ihnen keinerlei Bewegung“, hielt etwa Heiko Pendzikowski dem Investor Petersen vor. Auch andere Betroffene wiesen noch einmal auf den Wortlaut des damaligen Bürgerentscheides hin, demnach auf dem Gelände künftig nur noch Einzel- und Doppelhäuser errichtet werden dürften, und kritisierten „null Entgegenkommen“ bei Petersen.

Der blieb trotz allem ruhig. Natürlich wäre es möglich, bei den Wohneinheiten zu sparen; etwa durch großzügigere Zuschnitte: „Aber dann haben Sie angesichts der Quadratmeterpreise irgendwann nur noch Wohnraum für Reiche. Wollen Sie das wirklich?“ Er plane mit seinen identisch konzipierten und miteinander verbundenen Häusern am Nelkenweg „Wohnraum, der in Bad Segeberg dringend benötigt“ werde. Beispielsweise von Senioren, die auch von der innenstadtnahen Lage profitieren würden.

Beide Investoren wünschen sich auch Mehrfamilienhäuser

Auch Projektentwickler Friedrich Brandt hatte bereits klargestellt, dass er einen Verzicht auf seine Mehrfamilienhäuser sehr schade fände. Aus den gleichen Gründen wie Petersen. Seine Vision sei ein „grünes Quartier“ mit einem Spielplatz in der Mitte. Und gerade ältere Menschen würden später oft gern aus großen Häusern in kleinere Wohnungen ziehen.

Die Investoren Friedrich Brandt (von links, mit seinem Architekten Jens Böttcher) und Börje Petersen stellten sich den Fragen der Anwohner. © Quelle: Thorsten Beck

Obwohl das die Investitionskosten nach seinen Worten extrem in die Höhe treibt, sieht Börje Petersen eine Tiefgarage mit 42 Plätzen unter den Gebäuden vor. „Wir würden den Verkehr an der erstmöglichen Stelle aufnehmen und direkt unter die Erde führen.“ Er setze bei den künftigen Käufern oder Mietern zudem auf Langfristigkeit – also möglichst wenig Fluktuation.

Auch auf den Vorwurf, er wolle bloß „größtmöglichen Profit machen“, ging Petersen ein. Das Problem sei, dass sein kleines Baufeld viele Dinge vorgebe. „Das ist ein Handtuch-Grundstück.“

Höhe der geplanten Wohnblocks bereitet Nachbarn sorgen

Überzeugen konnte er zumindest die Anwesenden nicht. Die stören sich nicht nur an dem zweifelsfrei höheren Verkehrsaufkommen in einer dafür nicht ausgelegten Straße, die als Schulweg diene und niemals eine Durchgangsstraße werden dürfe, sondern auch an der Höhe der beiden Blocks. Die soll bei knapp zwölf Metern liegen, wozu noch ein Höhenunterschied zum angrenzenden Gelände kommt. „Beeinträchtigungen durch Staub und Lärm lassen sich in der Bauphase natürlich nicht vermeiden“, räumt Börje Petersen ein.

Jetzt ist die Bad Segeberger Kommunalpolitik am Zug

Das entscheidende Wort bei der angestrebten Aufstellung eines Bebauungsplanes hat allerdings ohnehin die Kommunalpolitik. Und die vertrat bei der Veranstaltung vor allem der Vorsitzende des städtischen Bauausschusses, Wolfgang Tödt (BBS), der auch die Moderation übernommen hatte. Es wäre "fatal", wenn die Stadtvertretung nicht in irgendeiner Weise auf das Ergebnis des Bürgerentscheides einginge – auch wenn dessen Bindungsfrist natürlich längst abgelaufen sei.

Fast schon mit Engelszungen redete Tödt zeitweilig auf die Zuhörerschaft ein. Es sei unmöglich, auf alle Forderungen, Belange und Wünsche jedes Einzelnen einzugehen. „Aber Ihre Sorgen sind in der Politik und bei der Stadt angekommen“, versicherte er.

2017 war eine geplante Bebauung am Nelkenweg am Bürgerwillen klar gescheitert. Jetzt beginnen die Planungen für das Baugebiet neu. © Quelle: Karsten Wilkening

Der Ausschuss-Vorsitzende erinnerte noch einmal daran, dass das Verfahren am Nelkenweg derzeit nicht etwa am Anfang stehe, „sondern noch vor dem Anfang“. Eine derart frühe Einbindung der Bürger sei für Bad Segeberg „fast einmalig“. Als nächstes werde sich nun der Bauausschuss in einer Sondersitzung mit dem Thema beschäftigen.

Die Kommunalpolitik steht jetzt vor der großen Herausforderung, einen irgendwie gearteten Interessensausgleich herbeizuführen. Denn auch der Holunderweg und die Straße Am Apfelgarten sind von den diskutierten Erschließungsvarianten betroffen.

Frust bei Anwohnern in Bad Segeberg sitzt immer noch tief

Wie tief bei vielen Anwohnern die damalige Verbitterung noch immer sitzt, wurde am Montag erst im Verlauf des Abends deutlich. Als sich einige von ihnen bereits in Detailfragen zu verlieren drohten, im Einzelfall ungeheuerliche Vorwürfe gegen Gutachter und Stadtverwaltung erhoben, griff Wolfgang Tödt schließlich ein.

Dennoch stand – nur leicht verklausuliert – erneut eine Option im Raum: Bürgerentscheid, Teil zwei.