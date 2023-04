﻿IT-Panne: Müllentsorger WZV in Segeberg geht das Geld aus

Gastronomie in Badeanstalt

Lokal am Großen Segeberger See in neuen Händen

Die Gastronomie in der Badeanstalt am Großen Segeberger See hat einen neuen Betreiber: Henrik Grandt hat das Lokal übernommen. Es ist auch das Vereinsheim des Segeberger Sportfischer-Vereins. Der gelernte Koch ändert nicht nur den Namen des Hauses am See in Bad Segeberg, sondern hat weitere Pläne.