﻿Erfolgreich: Fast 40 Frauen und Männer haben den Jagdschein in der Tasche

Kreis Segeberg. Der Jagdkurs Segeberg von Familie Schroedter in Schönmoor bildet seit fast 50 Jahren Frauen und Männer aus, die mit dem Jagdschein in der Tasche die Natur erleben wollen. Dass das nicht im Handumdrehen zu machen ist, erlebten nun wieder fast 40 Teilnehmende aus der ganzen Region von Hohn über Neumünster, Stolpe, Kreis Segeberg bis Hamburg und Witzhave, die am Sonnabend ihre bestandenen Jägerprüfungen feierten.

„Zum Schluss haben wir uns sechs Mal in der Woche zum Lernen getroffen“, berichtet Tanja Berndt aus Hohn rückblickend. Zusammen mit Joachim Schacht aus Hamburg und Ann-Kathrin Gabriel aus Todesfelde absolvierte Berndt als Beste die Prüfungen. Während Berndt und Schacht keinen jagdlichen Hintergrund haben, ist Ann-Kathrin Gabriel in einer Jägerfamilie groß geworden. „Mein Opa, mein Vater und mein Mann sind Jäger. Seitdem ich denken kann, gehe ich mit“, sagt die Todesfelderin. Da sei es für sie klar gewesen, selbst den Jagdschein zu machen.

Die drei besten Prüflinge im Jagdkurs Segeberg heißen in diesem Jahr Tanja Berndt (li., aus Hohn), Joachim Schacht (Mitte, Hamburg) und Ann-Kathrin Gabriel (re., Todesfelde). © Quelle: Nicole Scholmann

So wie Ann-Kathrin Gabriel ging es in diesem Kursus, so Ausbilderin und Jagdkurs Segeberg-Chefin Monika Schroedter, vielen Teilnehmern. „Es waren diesmal sehr viele dabei, die aus einem Jägerhaushalt kommen“, sagt Schroedter. Sogar Väter von jetzigen Absolventen hatten bei Schroedter vor Jahrzehnten ihren Jagdschein gemacht.

Acht Monate lang wurden die Teilnehmer mit allem konfrontiert, was in der Prüfung abgefragt wird. „Jagdhunde und Jagdrecht waren für mich besonders schwierig. Das sind recht trockene Themen“, meint Luca Wittorf aus Latendorf. Er wurde als bester Schütze der Prüfung ausgezeichnet. Sein Opa sei Jäger, und „da bin ich als Kind schon viel mitgegangen“, sagt Luca Wittorf. Er habe lange überlegt, sich dann aber tatsächlich dazu entschlossen, sich beim Jagdkurs Segeberg angemeldet.

Pokale gab es für die beiden besten Schützen der Jägerprüfung Luca Wittorf aus Latendorf und Kerstin Eising aus Itzstedt. © Quelle: Nicole Scholmann

Die Frau mit der besten Schießleistung in der Prüfung ist Kerstin Eising aus Itzstedt. Sie plant, mit dem Jagdschein in der Tasche ganz neue berufliche Wege zu gehen. „Das ist erst der Startschuss“, sagt sie selbstbewusst. Es sollen weitere Qualifikationen folgen. Das große Ziel von Kerstin Eising ist, in der Wald- und Naturpädagogik zu arbeiten. Sie habe ihren alten Drei-Schichten-Job gekündigt und sich eine neue Stelle gesucht, um die Ausbildung zur Jägerin zu schaffen.

Jagdschein – kein billiges Vergnügen Die Ausbildung zur Jägerin und zum Jäger ist nicht billig. Im Jagdkurs Segeberg kostet der acht Monate lange Lehrgang laut Betreiberin Monika Schroedter 1800 Euro. Dazu kommen noch die Gebühren für den Schießstand plus Munition sowie die Kosten für die Prüfung. „Insgesamt muss man bis zu 3500 Euro investieren“, sagt Schroedter. Alleine mit dem Jagdschein in der Tasche ist es nicht getan, so Monika Schroedter. Auch in die Ausrüstung mit Waffenschrank, Flinte und Büchse sowie Fernglas und weiteres Equipment fließe viel Geld.

Bei der Abschlussfeier am Sonnabend in Hartenholm gab es viel Lob für die diesjährigen Absolventen. Es sei, so Jagdkurs-Chefin Monika Schroedter, eine tolle Gruppe gewesen, Kreisjägermeister Klaus Rathje zollte als Sprecher der Prüfer den Teilnehmenden großen Respekt für die gezeigten Leistungen. „In meiner Zeit als Kreisjägermeister haben wir noch nie so gute Prüfungen gehabt“, lobte Rathje. Er macht den Job seit über 25 Jahren.

Eine Kursteilnehmerin ist bei der Prüfung durchgefallen und versucht gerade in einem anderen Landkreis einen zweiten Versuch. Unter den 37 erfolgreichen Jungjägern sind 17 Frauen.