In einem E-Bus können die Krippenkinder der Bad Bramstedter Kita Schatzkiste jetzt Platz nehmen, wenn sie mit ihren Erzieherinnen einen Ausflug unternehmen. Die Tagesstätte hat das Gefährt bei einem Spiel der VR Bank in Holstein gewonnen.

Bad Bramstedt/Pinneberg. Da war Stimmung in der VR Bank in Holstein: Kinder aus sechs Kitas versammelten sich im Hauptsitz der Bank in Pinneberg. Die hatte sechs Kinderbusse im Wert von jeweils 5500 Euro zu vergeben, einen davon an die „Schatzkiste“ Bad Bramstedt. In diesem elektrisch angetriebenen Fahrzeug finden bis zu sechs Kleinkinder Platz.