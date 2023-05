﻿Kehrtwende in Bad Bramstedt: CDU und Grüne lenken in der Heizungsfrage ein

Wie klimafreundlich ist Biogas?

Die Entscheidung, das Gymnasium in Bad Bramstedt auch mit einer Gasheizung auszustatten und durch die Verwendung von Methan-Biogas klimaneutral zu betreiben, bezeichnete der Grünen-Stadtverordnete Gerhard Schönau als Mogelpackung, weshalb er sich der Stimme enthielt. Zu Recht? Einige Biogas- oder Ökogaslabel schreiben nur einen Anteil von 10 Prozent Gas aus pflanzlichen Stoffen vor, von CO2-Neutralität sind sie damit weit entfernt. Nach dem Gebäudeenergiegesetz muss das Biogas aber zu 100 Prozent aus pflanzlichen Stoffen gewonnen werden, um eine Zertifizierung zu bekommen. Solches Methan-Biogas wird dem Erdgas beigemischt. Die neue Gasheizung des Gymnasiums bekommt somit das Gas, das gerade in der Leitung ist. Analog zum Strom kann die Stadt Bad Bramstedt durch ihren Vertrag nur sicherstellen, dass irgendwo in das Versorgungsnetz zertifiziertes Biogas eingespeist wird. Das kann auch im Ausland der Fall sein. Ganz CO2-neutral ist aber auch solch zertifiziertes Biogas nicht, denn bei der Pflanzenproduktion und Verarbeitung werden fossile Brennstoffe eingesetzt, beispielsweise für die Trecker der Landwirte. Außerdem steht das Biogas nur begrenzt zur Verfügung und ist teuer. Der Brennstoff wird zurzeit mit einem Aufschlag von 7,5 Cent pro Kilowattstunde auf den üblichen Gaspreis gehandelt.