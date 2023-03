﻿Klimafreundlich und gesund: Gymnasium kauft eigene Fahrräder für 9000 Euro

Zwölf nagelneue Mountainbikes stehen in einer Garage der Jürgen-Fuhlendorf-Schule und warten auf ihren ersten Einsatz. Nach den Osterferien sollen die Fahrräder den Bad Bramstedter Gymnasiasten als Verkehrsmittel und auch als Sportgeräte dienen. Was geplant ist.

Bad Bramstedt. Statt Schulbusse Fahrräder. „Das passt in die Zeit, weil es klimafreundlich ist“, findet Sportlehrer Felix Rochlitz. Er blickt dabei auf zwölf nagelneue Mountainbikes in einer Garage der Jürgen-Fuhlendorf-Schule.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach den Osterferien sollen die Schüler damit zu den Sportanlagen am Schäferberg fahren, weil sie den gegenüber der Schule gelegenen Sportplatz der Bundespolizei nur noch eingeschränkt nutzen können. Doch Rochlitz will die geländegängigen Fahrräder auch im Sportunterricht einsetzen.

So bekam die Jürgen-Fuhlendorf-Schule aus Bad Bramstedt 9000 Euro für die Räder zusammen

Die zwölf Räder des Herstellers Cube haben die Schule gut 9000 Euro gekostet. „Wir konnten sie komplett aus Spenden bezahlen“, berichtet Schulleiter Holger Oertel. Der Förderverein des Gymnasiums und die Stadtwerke Bad Bramstedt gaben einen Obolus, Spenden wurden beim letzten Sommerfest und beim Weihnachtskonzert gesammelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In nächster Zeit sollen noch zehn Räder hinzukommen, damit eine ganze Klasse aufs Mountainbike steigen kann. „Dafür benötigen wir aber noch Spenden“, sagt Oertel.

Schulleiter Holger Oertel weiß nur noch von einer anderen Schule in Schleswig-Holstein, die eigene Fahrräder hat. © Quelle: Einar Behn

Die Idee war aus der Not heraus geboren. Im vergangenen Jahr hatte die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt mitgeteilt, dass sie aufgrund personeller Verstärkung künftig ihren Sportplatz wieder häufiger selbst nutzen will. Der nur wenige hundert Meter von der Schule entfernt gelegene Platz steht für den Sportunterricht nur noch an drei Vormittagen zur Verfügung. Das Gymnasium muss deshalb für den Außenunterricht auf die Sportanlagen am Schäferberg ausweichen.

Rund zwei Kilometer sind es bis dorthin – zu Fuß gehen, kostet zu viel Zeit, die dann im Unterricht fehlt. Einen Schulbus zu nutzen, wie es zurzeit die Grundschule am Storchennest für ihre Nachmittagsbetreuung in Weddelbrook macht, sei nicht nachhaltig. Anders als die Grundschüler könnten die Gymnasiasten den Weg zum Sportplatz auch mit dem Fahrrad zurücklegen, findet Oertel.

Die Jugendlichen aus den Umlandgemeinden kommen aber morgens mit dem Schulbus, haben also kein eigenes Fahrrad zur Verfügung. „Nur rund die Hälfte unserer Schüler kommt mit dem Rad“, weiß Direktor Oertel. Die anderen sollen künftig mit den schuleigenen Rädern zum Sportunterricht fahren.

Neue Fahrräder machen es möglich: Triathlon im Sportunterricht

Sportlehrer Rochlitz will die Geländeräder aber auch im Unterricht nutzen. „Hier gibt es tolle Wege für die Mountainbikes“, hat der in Kiel lebende Pädagoge festgestellt. Auch einen Triathlon könnte die Schule ausrichten. Bad Bramstedt habe ja ein tolles Freibad, so Rochlitz, der selbst Rennrad fährt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Mountainbikes sind mit Federgabel, Kettenschaltung und hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet, erfordern also einen gewissen Wartungsaufwand. Eine Schüler-Arbeitsgemeinschaft soll künftig einfache Arbeiten erledigen. Für aufwendigere Reparaturen und Wartungen hat die Schule einen Vertrag mit einer Fahrradwerkstatt geschlossen, die einmal im Jahr für 1000 Euro die zwölf Räder instandsetzt.

Schulleiter Oertel hat die Idee, schuleigene Fahrräder zu kaufen, von einem Itzehoer Gymnasium übernommen. „Meines Wissens sind wir mit den Itzehoern die einzigen Schulen im Land, die so etwas anbieten.“ Oertel findet: „Jugendliche zum Radfahren zu motivieren, das passt in die Zeit.“