﻿Jürgensweg Bad Segeberg: Eine wechselvolle und überraschende Geschichte

Im Sommer 1955 waren Kanalisation und Versorgungsleitungen verlegt und eine Teerdecke aufgebracht. So rollte der gesamte Verkehr der Ziegelstraße einschließlich des Ostseeverkehrs an den Wochenenden durch den Jürgensweg. Am westlichen Ende gelangte man durch eine rechtwinklige Kurve auf die bis hierhin ausgebaute Ziegelstraße. Da war es ratsam, die vorgeschrieben Geschwindigkeit von nur im 20 km/h einzuhalten.

© Quelle: Archiv Zastrow