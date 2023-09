﻿Mit Gründach und Graffiti: Jugendliche haben einen neuen Unterstand

Kaltenkirchen. Die Jugendlichen in Kaltenkirchen wünschen sich schon lange mehr Aufenthaltplätze im Freien. Das umzusetzen, scheint nicht so leicht. Denn für die jungen Menschen sollte so ein Ort zentral und gut erreichbar sein und trotzdem nicht unbedingt in einem Wohngebiet liegen – wo es schnell zu Beschwerden aufgrund der Lautstärke kommen könnte.

Jetzt konnte im Freizeitpark so ein Aufenthaltsort eingeweiht werden. Eine Gruppe Jugendlicher hatten gemeinsam mit den Streetworkerinnen der Stadt die Idee eines Unterstands entwickelt und diese vergangenen Jahr auch selbst im Jugendausschuss präsentiert. Dieser ließ sich gerne von dem Projekt überzeugen und stimmte dafür, 50 000 Euro in den Haushalt für 2023 aufzunehmen, um der Jugend ihren Wunsch zu erfüllen. Baubeginn sollte in diesem Jahr sein. Jetzt ist der Unterstand fertig. Gebaut wurde er von den Mitarbeitenden des Baubetriebshofs Kaltenkirchen.

Funktional, einladend und individuell

Der Unterstand in offener Holzbauweise hat ein Gründach. Der Standort im Flottmoorpark ist fußläufig gut erreichbar, einsehbar und übersichtlich. Um dem Schutzbau eine persönliche Note zu verleihen, wurde er mit Graffiti-Kunst besprüht. Und in diesem Unterstand können die jungen Menschen auch sitzen. Die Gestaltung erfolgte in enger Abstimmung mit den Jugendlichen, um deren Wünschen und Vorstellungen gerecht zu werden: funktional, einladend und individuell.

Die Entstehungsgeschichte wurde von den Jugendlichen anhand eines Zeitstrahls festgehalten, der in Form einer Tafel am Jugendunterstand angebracht ist. In Anlehnung an den früheren Standort „Apfelbaum“ wurde ein Apfelbaum gepflanzt und der Jugendunterstand als „Apfelbaum 2.0“ bezeichnet. Die Nutzungsordnung wurde von den Jugendlichen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den Streetworkerinnen erarbeitet.

„Ich freue mich für die Jugendlichen, dass die Stadtvertretung für dieses Projekt das Geld bereitgestellt hat“, sagt Bürgermeister Hanno Krause bei der Einweihung: „Ich hoffe, dass der Unterstand von der Jugend genutzt, aber auch pfleglich behandelt wird.“ Die Kaltenkirchener Firma Wiska hatte für die Realisierung des Unterstands 5000 Euro beigesteuert.

