﻿Jugendherberge in Bad Segeberg: Der größte Wunsch ist ein Speisesaal

Die Lage der Karl-May-Jugendherberge ist ideal – zentrumsnah in Bad Segeberg und dennoch direkt am See. Und der Kalkberg ist in Blickweite. Aber die Herbergseltern fühlen sich eingeengt. Sie haben einige Wünsche.

Willkommen in der Karl-May-Jugendherberge in Bad Segeberg, die René Petzold zusammen mit seiner Frau Mi-Young leitet.

Bad Segeberg. Den obligatorischen Hagebuttentee gibt es noch in der Karl-May-Jugendherberge – aber auch 14 weitere Sorten. Auch Sechs-Bett-Zimmer sind noch zu buchen und wegen des Gemeinschaftsgefühls sehr beliebt bei Klassenfahrten. Doch der Trend geht zu kleineren Zimmern. So ist die Jugendherberge stetig im Wandel. Doch eines gibt es erstaunlicherweise nicht in der Bad Segeberger Herberge: einen richtigen Speisesaal. Der ist in dem über 100 Jahre alten Haus trotz Um- und Anbauten nie verwirklicht worden.

So müssen zwei Tagungsräume als Speisesaal dienen, das Büfett ist vom Flur aus zu erreichen. Herbergsvater René Petzold würde gern den Innenhof des u-förmigen Hauses zu einem Speisesaal umbauen lassen. Doch wegen der hohen Investitionen wird das wohl ein Wunsch bleiben. Zwar steht die beliebte Unterkunft mit ihren 170 Betten in 47 Zimmern und zwölf Mitarbeitenden gut da, aber im Verbund des Jugendherbergswerkes wird anderenorts über bauliche Maßnahmen entschieden. 20 000 Übernachtungen kann das Haus jährlich verbuchen.

Jugendherberge in Bad Segeberg: Herbergseltern wünschen sich mehr Platz

Platz ist derzeit das größte Problem für René und Mi-Young, die das Haus seit rund zehn Jahren leiten. Sie würden gern die Aufteilung der Zimmer verändern, die Sanitärbereiche – die oft Gemeinschaftsanlagen auf den Fluren sind – neu zuordnen und sie wünschen sich eine Turnhalle oder Sportanlagen, um mehr Vereine ansprechen zu können. „Uns ist ein bisschen die Luft zum Atmen genommen“, sagt Petzold über die fehlenden Erweiterungsmöglichkeiten, begrenzt durch Minigolfplatz, See und Friedhof.

Aber die Lage ist natürlich auch das Pfund, mit dem die Jugendherberge wuchern kann. So sieht es auch Petzold: „Das Haus ist wunderbar gelegen“: Zentral, dennoch ländlich, der Kalkberg ist in Blickweite, die Badeanstalt gleich hinter dem Haus. „Und die Stadt hat mehr zu bieten als gedacht. Man muss es mal mit offenen Augen sehen.“ Das kommt an bei den Gästen, die sich auch freuen, dass die Herberge ihrem Namen als Karl-May-Jugendherberge gerecht wird. Unübersehbar schon im Foyer, wo zwei Schaufensterpuppen im Indianer-Outfit die Gäste begrüßen.

Indianer-Programme in der Karl-May-Jugendherberge

Wer im Altbau untergebracht ist, ist bei den „Apachen“, der Neubau ist „New Texas“. Ein Tagungsraum heißt Sitting Bull und in Räumen und Fluren sind indianische Dekorationsstücke ausgestellt. Auf dem Außengelände stehen zwei Tipis, die für Programme wie „Die Indianer sind los“ und „Im Zeichen der Mohawk“ genutzt werden. Schulklassen und andere Gruppen werden dann mit der Lebensweise, Riten und Gebräuche der Indianer vertraut gemacht. Während der Coronazeit hat sich die Jugendherberge durch Geschäftsreisende und Zimmervermietungen an Auszubildende über Wasser gehalten.

Seit rund einem Jahr dürfen auch Klassen, Familien, Gruppen und Einzelreisende wieder kommen. „Wir haben einen deutlichen Nachholbedarf gespürt“, bestätigt Petold. Hochzeit ist natürlich während der Karl-May-Saison, aber schon im März zieht die Gästezahl an. Versorgt werden die aus der eigenen Küche. Je nach Bedarf und Wunsch gibt es drei Mahlzeiten am Tag in Buffetform. Auch auf vegan und vegetarisch kann sich die Küche einstellen. Der Herbergsvater ist stolz auf sein Küchenteam: „Wir haben nicht nur Frikadellen, die selbst gemacht sind, sondern die schmecken auch.“