Henstedt-Ulzburg: Jugendliche von unbekanntem Mann verfolgt und fotografiert

Kaltenkirchen

Mit diesem Durchmarsch am Sonntagabend hatte kaum jemand gerechnet, erst recht nicht der Sieger: Christdemokrat Stefan Bohlen erreichte bei der Bürgermeisterwahl in Kaltenkirchen auf Anhieb mit 54,5 Prozent die absolute Mehrheit. Auch am Tag nach der Wahl kann der 40-jährige Hamburger seinen Erfolg noch nicht so richtig fassen.