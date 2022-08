﻿Jugendliche rauben in Henstedt-Ulzburg jungen Mann aus

Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht nach einem Raub in Henstedt-Ulzburg Zeugen. Eine Gruppe Jugendlicher hat am vergangenen Wochenende einen 34-Jährigen aus Norderstedt angegriffen und ihn ausgeraubt. Die Beute: Tabak.

Henstedt-Ulzburg. Etwas Tabak. Das die Beute einer Gruppe Jugendlicher, die am Sonnabend einen jungen Mann ausraubten. An der Wilstedter Straße in Henstedt-Ulzburg war laut der Polizei der 34-Jährige aus Norderstedt mit sechs Jugendlichen in Streit geraten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen, so Polizeisprecher Lars Brockmann, kam der Geschädigte kurz nach 22 Uhr im Bereich einer Überdachung beim Rewe-Markt mit der Gruppe in Kontakt. Im weiteren Verlauf soll ihn einer der jungen Männer gegen eine Wand gedrückt und aufgefordert haben, seine Taschen zu lehren. „Der Jugendliche soll dem 34-Jährigen daraufhin Tabak abgenommen haben“, erklärt Polizeisprecher Brockmann. Das Opfer erhielt im weiteren Verlauf des Streits einen Tritt in den Rücken und stürzte.

Im Anschluss, so sagte der Geschädigte später gegenüber der Polizei aus, hatten sich die Jugendlichen in verschiedene Richtungen entfernt. Es soll sich um fünf Jungen und ein Mädchen im Alter von etwa 16 Jahren gehandelt haben.

Das Opfer kam nach Tritt in den Rücken in ein Krankenhaus

Herbeigerufene Rettungskräfte brachten den Norderstedter mit Verdacht auf leichte Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Beamte der Polizeistation Henstedt-Ulzburg nahmen eine Strafanzeige auf.

Die Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei Norderstedt sucht jetzt Zeugen der Auseinandersetzung und bittet unter Telefon 040/528060 um Hinweise.