﻿Fünf Jugendliche wollen ihrer Generation in Bad Bramstedt Gehör verschaffen

Bad Bramstedt. Einen Jugendbeirat in Bad Bramstedt zu installieren, ist offenbar nicht einfach. Die Stadt hat zwar eine Satzung, die jungen Menschen Mitspracherechte einräumt, doch ob sie diese auch wahrnehmen, hängt entscheidend vom Interesse in der jeweiligen Generation ab. Nach längerer Pause gibt es jetzt wieder eine Gruppe junger Leute, die einen Beirat gründen wollen.

Der letzte Jugendbeirat hatte vor einigen Jahren eine Umfrage initiiert. Er wollte wissen, was sich Jugendliche in Bad Bramstedt wünschen. Heraus kam ein Jugendcafé. Der Wunsch wurde erfüllt, in wenigen Wochen soll es als Anbau an das Jugendzentrum eröffnen. Die Beiratsmitglieder haben allerdings längst ihr Abitur in der Tasche, haben Bad Bramstedt verlassen oder sind zu alt. Die Mitglieder, so will es die städtische Satzung, dürfen nur zwischen zwölf und 22 Jahre alt sein. Zurzeit gibt es deshalb keinen Beirat.

Im vergangenen Jahr hatte die Leiterin des Jugendzentrums, Christine Daue, Wahlen für einen neuen Jugendbeirat zu organisieren – Fehlanzeige. Niemand wollte mitmachen. Zwölf Monate später sieht die Lage ganz anders aus. Fünf junge Leute, die sich durch die private Sprachenschule „Time to Talk“ von Kirsten Schlüter-Lerch kennengelernt haben, wollen einen neuen Anlauf unternehmen.

„Wir haben uns immer beklagt, dass Jugendlichen in Bad Bramstedt nichts geboten wird“, erzählt Merle Schott (14). Sprachenschulleiterin Kirsten Schlüter-Lerch, früher selbst in der Bad Bramstedter Kommunalpolitik aktiv, habe sie darauf hin aufgefordert, etwas zu unternehmen, einen Jugendbeirat zu gründen. Sie hätten dann Kontakt zum Jugendzentrum aufgenommen. „Das kannten wir vorher gar nicht“, sagt Johanna Harney (15). Leiterin Christine Daue habe Unterstützung zugesichert.

Werbetrommel in Bad Bramstedts Schulen rühren

Jetzt geht es darum, die Werbetrommel zu rühren. Das soll auf Instagram und mit Flyern geschehen, die in den weiterführenden Schulen verteilt werden. Die fünfköpfige Gruppe ist bereit, auch selbst im Beirat mitzuwirken. „Wir suchen aber noch andere Interessierte.“ Ziel sei es, Bad Bramstedter attraktiver für ihre Generation zu machen, sagt die Runde. Manchmal gehe es auch nur darum, Beschlüsse der politischen Gremien bei den Jugendlichen bekannt zu machen. „Ich wusste beispielsweise gar nicht, dass es einen Jugendtreffpunkt an der Osterau gibt“, sagt Merle Schott. Das habe sie erst bei ihrem Besuch im Jugendzentrum gehört. Die Stadt hatte den Platz vor einigen Jahren beim Kanu-Anleger hinter dem Amt Bad Bramstedt-Land angelegt und auch mit WLAN ausgestattet. „Aber das wurde überhaupt nicht bekannt gemacht“, sagt Merle Schott.

Beirat kann Anträge in den Gremien stellen

Der Jugendbeirat besteht nach städtischem Satzungsrecht aus mindestens drei und höchsten 15 Mitgliedern, die zwischen zwölf und 22 Jahre alt sind. Sie müssen in Bad Bramstedt wohnen. Gewählt wird in einem Wahllokal. Sollten sich jedoch nur 15 oder weniger Bewerber finden, gelten diese automatisch als gewählt. Aufgabe des Beirates ist es, den Interessen der Jugend in der Stadt Gehör zu verschaffen. Die Beiratsmitglieder haben dafür in den politischen Gremien Antrags- und Rederecht.

Johanna Harney sagt: „Wir wollen aber nicht nur in den Ausschüssen sitzen und uns Bebauungspläne anschauen, sondern auch innerhalb des Beirates in lockerer Atmosphäre diskutieren, was wir unternehmen können.“ Und es sei ihnen ein Anliegen, möglichst auch Jugendliche zu finden, die später den Beirat weiterführen, wenn sie nicht mehr dabei sind. Gewählt wird das Gremium immer nur für zwei Jahre.

Wer Interesse am Mitwirken im Jugendbeirat hat, kann sich an Merle Schott per Telefon oder Whatsapp wenden (0178/3541 499).

