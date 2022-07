Einen besonderen Gast hatte das Team des Vereins Götzberger Windmühle, denn Arthur Rohardt schaute mit seiner Oma Ute in Henstedt-Ulzburg vorbei. Der Neunjährige ist der jüngste Mühlenführer im Land und zeigt im Freilichtmuseum Molfsee den Besuchern die Mühlen dort.

Henstedt-Ulzburg. Eigentlich sollte eine Kindergruppe für eine Führung durch die Götzberger Windmühle kommen, allerdings tauchten die Henstedt-Ulzburger Kinder nicht auf. Und so bekam Arthur Rohardt aus Blumenthal bei Kiel eine exklusive Führung. Für den Neunjährigen sind Mühlen kein Neuland. Arthur ist im Freilichtmuseum Molfsee als Mühlenführer tätig – obwohl er erst neun Jahre alt ist. „Ich mag alles, was sich schnell dreht und mit Wind betrieben ist“, begründet der Junge seine Leidenschaft für diese meist historischen Gebäude.

Die Einladung nach Henstedt-Ulzburg hatte der Götzberger Mühlenführer Klaus Guth der Oma von Arthur, Ute Rohardt, ausgesprochen. "Wir haben uns in Molfsee getroffen, als Frau Rohardt für Arthur eine Führung übernommen hatte", berichtet Guth. Enkel Arthur ist in der Szene bereits bekannt, so war es für die Henstedt-Ulzburger selbstverständlich, ihm ihre Mühle zu zeigen, die zwar in die Jahre gekommen, aber dank vieler Reparatureinsätze immer noch funktionstüchtig ist.