﻿JVA Glasmoor in Norderstedt bietet Freigang - aber auch viel Verantwortung

Seit 100 Jahren betreibt die Hansestadt Hamburg in Norderstedt einen Knast, die JVA Glasmoor. Dort sind 200 Männer und Frauen untergebracht, die zu Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Aber anders als in den fünf weiteren JVA Hamburgs dürfen die Insassen in Norderstedt die Gefängnismauern verlassen.

Norderstedt. Es ist ein Gefängnis ohne Gitter vor den Fenstern, ein Knast ohne hohe Mauern, aber dennoch eine unfreiwillige Bleibe auf Zeit. Hier sind derzeit fast 200 Männer und Frauen im offenen Vollzug untergebracht. Wer in der Justizvollzugsanstalt Glasmoor einsitzt, kann wegen einer Gewalttat aber auch wegen dauerhaftem Schwarzfahren zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sein. JVA-Leiterin Angela Biermann erzählt, wie der Alltag im offenen Vollzug aussieht.

Biermann kennt die JVA Glasmoor bereits seit 1986. In dem Jahr war sie in die Hamburger Justiz „eingestiegen“. „Damals gab es hier noch einen landwirtschaftlichen Bereich, in dem die Gefangenen gearbeitet haben“, erzählt sie. Nach Abstechern in anderen Hamburger Gefängnissen – derzeit gibt es sechs Justizvollzugsanstalten – kam Angela Biermann 2009 als Leiterin zurück nach Norderstedt und ist Chefin von fast 100 Mitarbeitenden.

Häftlinge gehen außerhalb einer geregelten Arbeit nach

Landwirtschaft oder gar Torfabbau wie vor hundert Jahren, als die JVA eröffnet wurde, gibt es in Glasmoor bereits lange nicht mehr. Dennoch wird gearbeitet. "Über die Hälfte der Insassen sind Freigänger", erklärt Biermann. Das bedeutet, dass die Häftlinge "draußen" einer geregelten Arbeit nachgehen oder sich beruflich qualifizieren. Das große Ziel des offenen Vollzugs ist die Resozialisierung der Menschen, die wegen verschiedener Delikte zu einer Haftstrafe verurteilt worden waren.

So wie die 24-jährige junge Frau, die seit kurzem in der JVA Glasmoor sitzt. Sie freue sich, dass sie nun in den offenen Vollzug gekommen sei, erzählt sie. Nach neun Monaten Untersuchungshaft und drei Wochen im geschlossenen Vollzug sei es eine große Erleichterung, nach Norderstedt gekommen zu sein. „Ich hoffe, dass ich in einem Jahr aus der Haft entlassen werde“, sagt die junge Frau, der KN-online im Frauentrakt der JVA begegnet. Alle Häftlinge können sich im Gebäude weitgehend frei bewegen. „Ich hatte vorher schon verschiedene Jobs, kann jetzt aber vielleicht in einem Call-Center anfangen“, sagt die Insassin. Derzeit werde geguckt, wie sie mit Lockerungen umgehe. Kann sie die Verantwortlichen überzeugen, darf sie außerhalb arbeiten.

Wer als Freigänger die Anstalt verlassen darf, hat nicht etwa alle Freiheiten der Welt. Im Gegenteil. „Für die Gefangenen ist das vielleicht eine viel größere Herausforderung als im geschlossenen Vollzug“, sagt JVA-Leiterin Biermann. Hinter verschlossenen Türen werde der Tagesablauf für die Gefängnisinsassen vorgegeben, im offenen Vollzug müssen sie laut Biermann vieles selbst auf die Reihe bekommen und sich an feste Regeln halten.

Der Arbeitgeber erhält Kenntnis über die Haftstrafe und ist gegenüber der JVA auskunftspflichtig. Erscheint der Häftling nicht zur Arbeit, muss sein Arbeitgeber dieses melden. Will der Häftling nach der Arbeit zum Beispiel noch Arztbesuche erledigen oder Freunde oder Familie treffen, muss er das der JVA mitteilen und die Kontaktdaten angeben. Die JVA muss immer wissen, wo der Inhaftierte sich aufhält. „Wir haben Kontrolleure, die den ganzen Tag Stichproben machen und Arbeitsstellen aufsuchen“, sagt Angela Biermann.

Es gibt zwar die Möglichkeit, auch über Nacht woanders als in der Justizvollzugsanstalt zu schlafen, aber die Anzahl dieser Aufenthalte ist begrenzt. „Das Freistellungskontingent müssen die Gefangenen sich gut einteilen, sonst kann es sein, dass an Feiertagen wie Weihnachten kein Tag mehr über ist“, erklärt Angela Biermann. Im Schnitt bleiben die Inhaftierten etwa eineinhalb Jahre in der JVA Glasmoor.

Eignungsprüfung vor dem offenen Vollzug in der JVA Glasmoor

Bevor der silberne Bus die Häftlinge aus einer geschlossenen Anstalt nach Norderstedt bringt, durchläuft jeder Gefangene eine Eignungsprüfung. Dabei gehe es nicht alleine um das Delikt oder das Urteil, sondern in erster Linie darum, ob dem Verurteilten zugetraut wird, seine Haft unter lockereren Bedingungen abzusitzen. Es werde geguckt, wie groß die Fluchtgefahr sei und ob die Häftlinge diese Lockerungen missbrauchen würden, indem sie vielleicht "draußen" weitere Straftaten begehen oder sich nicht an andere Regeln der JVA halten. Eine Straftätergruppe wird von vorn herein ausgeschlossen: Sexualstraftäter werden grundsätzlich nicht für den offenen Vollzug in Glasmoor zugelassen.

„Santa Fu“-Artikel werden in Norderstedt produziert

Wer außerhalb der Justizvollzugsanstalt keinen Job hat, der wird auf dem Gelände beschäftigt. Es gibt unter anderem eine Tischlerei, Garten-Landschaftsbau, eine Metallwerkstatt und – das ist das Besondere in Glasmoor – die Produktionsstätte der „Santa Fu“-Artikel. Unter dieser Marke werden selbst kreierte Artikel wie T-Shirts mit Knast-Aufdruck, Brettspiel, Schlüsselanhänger, das Kochbuch „Huhn in Handschellen“ und neuerdings eine Wärmflasche mit dem Print „Heiße Ware“ hergestellt und nach ganz Deutschland verschickt. Ein Teil des Erlöses geht an die Opferschutzorganisation Weißer Ring. „Da kommt jedes Jahr ein mittlerer vierstelliger Betrag für die Arbeit im Opferschutz zusammen“, freut JVA-Leiterin Biermann sich. Die Häftlinge würden mit ihrer Arbeit in dieser kreativen Werkstatt ihren Teil zur Wiedergutmachung leisten.

Auch Mütter mit Kindern können in der JVA Glasmoor untergebracht werden

Die Zellen sind in drei Häusern untergebracht. Gab es in den Anfangsjahren der JVA Glasmoor noch große Gemeinschaftszellen, sind die Räume heute für maximal zwei Häftlinge – getrennt nach Geschlechtern – angelegt. Anfang 2020 wurde ein ganz neues Gebäude eröffnet, in dem 108 Häftlinge in Einzelzellen untergebracht sind. Im Frauen-Trakt gibt es sogar zwei Wohneinheiten, in dem Mütter mit ihren Kindern leben können. Zurzeit stehen diese Zimmer leer, aber es sei schon vorgekommen, dass verurteilte Frauen ihr Kind mitgebracht haben. Dabei dürfen die Kinder maximal fünf Jahre alt sein. Diese Unterbringung werde eng mit dem zuständigen Jugendamt abgesprochen, betont Biermann.

Im Gemeinschaftsbereich der verschiedenen Zellentrakte gibt es kleine Küchen, Waschmaschinen, Sporträume mit Fitnessgeräten und PC- und Interneträume. Streng verboten sind eigene Handys – sie müssen am Eingang der JVA in Schließfächer abgelegt werden – illegale und legale Drogen, Waffen, aber auch außerhalb gekaufte Lebensmittel. Zum Kochen gibt es die Möglichkeit, Zutaten zu bestellen, die dann in die JVA geliefert werden.

Nicht jeder Häftling hält die strengen Regeln in der JVA Glasmoor durch

Es sind strenge Regeln, die nicht jeder Häftling durchstehe. Wer sich nicht daran halte, gehe zurück in den geschlossenen Vollzug und damit wirklich hinter hohe Mauern und Stacheldraht. „Jede Lockerung kann wieder zurückgenommen werden“, betont Angela Biermann. Sie ist eine Verfechterin der Resozialisierung und sieht im offenen Vollzug die große Chance, den Menschen trotz Haftstrafe ein soziales Netz zu schaffen oder zu erhalten.