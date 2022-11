﻿JVA Glasmoor in Norderstedt: Leiterin verrät, wie der Alltag im offenen Vollzug aussieht

Seit 100 Jahren betreibt die Stadt Hamburg in Norderstedt einen Knast, die JVA Glasmoor. Dort sind 200 Männer und Frauen untergebracht, die zu Freiheitsstrafen verurteilt wurden – allerdings dürfen die Insassen die Einrichtung im Alltag verlassen. Ein Besuch im Gefängnis mit offenem Vollzug.

Norderstedt. Es ist ein Gefängnis ohne Gitter vor den Fenstern, ein Knast ohne hohe Mauern, aber dennoch eine unfreiwillige Bleibe auf Zeit. Hier sind derzeit fast 200 Männer und Frauen im offenen Vollzug untergebracht. Wer in der Justizvollzugsanstalt Glasmoor einsitzt, kann wegen einer Gewalttat aber auch wegen dauerhaftem Schwarzfahren zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sein. JVA-Leiterin Angela Biermann erzählt, wie der Alltag im offenen Vollzug aussieht.

Biermann kennt die JVA Glasmoor bereits seit 1986. In dem Jahr war sie in die Hamburger Justiz „eingestiegen“. „Damals gab es hier noch einen landwirtschaftlichen Bereich, in dem die Gefangenen gearbeitet haben“, erzählt sie. Nach Abstechern in anderen Hamburger Gefängnissen – derzeit gibt es sechs Justizvollzugsanstalten – kam Angela Biermann 2009 als Leiterin zurück nach Norderstedt und ist Chefin von fast 100 Mitarbeitenden.