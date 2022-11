﻿K114 bei Neumünster und Kleinkummerfeld: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

JVA Glasmoor in Norderstedt bietet Freigang - aber auch viel Verantwortung

Seit 100 Jahren betreibt die Hansestadt Hamburg in Norderstedt einen Knast, die JVA Glasmoor. Dort sind 200 Männer und Frauen untergebracht, die zu Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Aber anders als in den fünf weiteren JVA Hamburgs dürfen die Insassen in Norderstedt die Gefängnismauern verlassen.