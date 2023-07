﻿Kalkberg Oase: Feierlaune trotz miesen Wetters

Bad Segeberg. Die Bands und der Shanty-Chor auf der Bühne vor der VR-Bank in der Fußgängerzone spielen und singen tapfer gegen die Leere ihnen gegenüber an, die Automeile mit den US-Cars in der gesperrten Hamburger Straße ist sehr übersichtlich - der Regen macht am Sonnabend viele Erwartungen beim ersten Northern Rockabilly Festival in Bad Segeberg zunichte. Aber eine Sache klappt wunderbar: In der Kalkberg Oase tobt die Stimmung.

Gute Stimmung beim Rockabilly Festival in der Kalkberg Oase

Die Konzertlocation neben der Kalkberg Kaffee-Rösterei ist proppevoll zum Musikprogramm mit gleich mehreren Bands. Auf der Tanzfläche vor der Bühne schwingen die Petticoats und die Haartollen. Kai Fischer ist denn auch etwas versöhnt mit der Situation. „Das Wetter bessert sich etwas, alle Bands sind da und haben Lust zu spielen“, erzählt der Bassist der Band Billy and the Sideburnzz am späten Nachmittag. Im vergangenen Jahr entstand nach einem Auftritt der Gruppe in der Kalkberg Oase die Idee, das Northern Rockabilly Festival nach Bad Segeberg zu holen. Mit Hamburger Fans der Musikrichtung wurde das Programm zusammen mit dem Unterstützungsverein der Kalkberg Oase organisiert.

Bands aus den Niederlanden und Österreich auf der Bühne in der Kalkberg Oase

Im regulären Konzertprogramm der Oase treten die Musiker und Bands in der Regel für eine „Hut-Gage“ auf. Diesmal geht der Hut zugunsten des Vereins herum, erzählt Vorstandsmitglied Uwe Pawlowski. Der Eintritt für Besucher ist wie immer frei.

So wurde schon am späten Nachmittag zur Musik von „The Eightball Bopper“ getanzt. Die Band, die schon seit 40 Jahren auf der Bühne steht, ist extra nur wegen dieses Gigs aus den Niederlanden angereist. Am Sonntag schon steht das nächste Konzert in Belgien auf dem Programm. Smitty & the Rockin Roosters und Billy and the Sideburnzz sowie aus Österreich The Slapbacks gestalten den Rest des Abends.

US-Car Automeile bleibt hinter Erwartungen zurück

Die US-Car-Automeile und die gastronomischen Angebote in der Hamburger Straße werden von den Besuchern wegen des Regens kaum angenommen. Das „Löschcafé“ mit einem umgebauten Feuerwehrauto am Eingang der Fußgängerzone ist am Nachmittag wieder verschwunden und auch die „Spätschicht“ baut den Cocktailstand vorzeitig wieder ab. „Wäre das Wetter besser gewesen, hätten uns die Leute hier die Schuhe ausgezogen“, ist sich Betreiber Alfonso Marey sicher. 25 alte Ami-Schlitten stehen dicht an dicht an der Kalkberg Oase. Gerechnet wurde mit dem Vielfachen. Viele bewegen ihre alten Fahrzeuge nur bei gutem Wetter, hatte Mitorganisator Ralf Schaffer von der Kalkberg Kaffee-Rösterei schon am Vormittag geahnt.

„Aber am Ende sind die Leute hier gut drauf“, freut sich Kai Fischer im Backstage-Bereich der Bühne. Die gemütliche Konzertarena ist gut besucht, das Publikum hat sichtlich Spaß an den eingängigen Rythmen, sie tanzen und singen mit. „Die Leute feiern – und mehr wollten wir gar nicht.“

