﻿Kalkberghöhle: Sicherheitscheck in der Segeberger Unterwelt

Tausende Fledermäuse, bizarre Steinformationen: Die Kalkberghöhle in Bad Segeberg ist ein schaurig-schönes Ausflugsziel. Am Sonnabend, 1. April, endet die Winterpause. Aber wie sicher ist die unterirdische Höhlenwelt für Besucher?

Anne Ipsen nimmt vor Saisonstart in der Kalkberghöhle alle Wege in Augenschein.

Bad Segeberg. Wohl kaum jemand kennt sich in Bad Segebergs Unterwelt besser aus als Dr. Anne Ipsen. Seit 30 Jahren beschäftigt sie sich mit der Kalkberghöhle. Mittlerweile arbeitet sie nicht mehr für das Fledermauszentrum Noctalis, sondern für ein Geologisch-Biologisches Gutachterbüro in Kiel. „Aber die Höhle lässt mich nicht los.“ Am Sonnabend, 1. April, ist dort Saisonstart.

Dann ist die Kalkberghöhle wieder offen für Führungen. Bevor Besucher hineindürfen, wird aber geschaut, ob in dem weitverzweigten System unterhalb des Kalkbergs alles in Ordnung ist. Zwei Geologen und Vermessungsexperten prüfen viermal im Jahr die Kontrolleinrichtungen in der Höhle. Bergleute schauen derweil, ob die Sicherungsnetze draußen am Felsmassiv intakt sind. Die letzte Kontrolle vor der Eröffnung übernimmt Anne Ipsen persönlich.

Noch sind viele Fledermäuse in der Kalkberghöhle

Ausgestattet mit Helm und Taschenlampe begibt sie sich auf den Weg, den später auch die Besucher nehmen werden. Sie schaut aber auch in Gänge, Ecken und Nischen, die während der Führungen nicht betreten werden. Auf den Schotterwegen stehen Pfützen, es tropft von der Decke. Das Gipsgestein ist eben durchlässig. Wenn es oben regnet, ist es unten feucht. Auch die feinen Ausläufer von Baumwurzeln haben sich durch die meterlangen Klüfte gezwängt und hängen wie Algen herab. Immer wieder schwirren Fledermäuse durch die Lichtkegel der Taschenlampe und der Lampen, die spärlich die Wege beleuchten.

Zehntausende Fledermäuse überwintern unter dem Kalkberg

„Noch ist etwa die Hälfte der Fledermäuse in den Höhlen“, erklärt die Expertin. Draußen ist es ihnen noch zu kalt. Rund 30 000 Tiere überwintern hier. Vor drei Wochen wurde gezählt, einen halben Tag lang, mit Taschenlampe, Spiegeln und sogar Ferngläsern. Entdeckt wird aber immer nur ein Bruchteil der Fledermäuse. Die allermeisten hängen zu tief in den unzähligen, engen Spalten. Nur die Lichtschranken vor den Ausflugsöffnungen liefern genauere Zahlen.

Rund 100 Kontrollpunkte im rund zwei Kilometer langen Höhlensystem – nur ein Bruchteil davon ist begehbar – registrieren geologische Veränderungen. Sie funktionieren alle mechanisch, als Lot, Abstandsmessung oder Glasfaden, der bei Bewegung bricht.  Elektronische Lösungen würden mit dem Klima im Berg nicht klarkommen, zudem schirmt das Felsmassiv jegliche Funk- und Handyverbindung ab. „Es fällt aber nie etwas von jetzt auf gleich von der Wand“, beruhigt die Expertin.

Klimawandel in der Kalkberghöhle messbar

Zehn Grad sind es in der Höhle, konstant das ganze Jahr über. In Höhlen herrscht immer die durchschnittliche Jahrestemperatur der Umgebung. „Als ich hier angefangen habe vor 30 Jahren, waren es noch neun Grad.“ Der Klimawandel macht sich eben auch in der Unterwelt bemerkbar. Langfristig wird das den Fledermäusen Probleme bereiten, denn der Winterschlaf wird für die Tiere bei höheren Temperaturen schwieriger.

Einzigartiger Höhlenkäfer sorgt für Sauberkeit

Anne Ipsen ist nach dem letzten Kontrollgang zufrieden. Sie hat nichts Auffälliges entdeckt, die Gäste können kommen. Liegen da nach dem Winter nicht überall tote Fledermäuse herum, die den Winterschlaf nicht überlebt haben? Nein, versichert sie, auch Kot sei nicht zu sehen. Denn der Kalkberg hat seine eigene Putzkolonnen: den einzigartigen Segeberger Höhlenkäfer. Der nur einen halben Zentimeter große Käfer ernährt sich von Hinterlassenschaften und toten Tieren. Zurück bleiben allenfalls die winzigen Fledermausknochen, die wie kleine zarte Ästchen aussehen.

Sie werden den Besuchern bei den Führungen nicht auffallen, zu faszinierend ist die Atmosphäre des Labyrinths metertief im Felsen. Und für die Jüngeren ist wohl ohnehin spannender, Schneewittchen und die sieben Zwerge, den Hasen oder einen großen Dinosaurier in den Formationen zu entdecken. Denn die sind schon immer dort unten gewesen – und werden es wohl auf ewig bleiben.