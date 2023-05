Kaltenkirchen: Unbekannte stehlen 40 Reifensätze

Kaltenkirchen. Sie erbeuteten in einer Nacht Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro – allerdings keinen Schmuck, keine teuren Uhren, sondern Reifen. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 6. Mai, haben Unbekannte in der Süderstraße in Kaltenkirchen nahe der Hamburger Straße ein Reifenlager ausgeräumt, so die Polizeidirektion Bad Segeberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen 17 und 9 Uhr öffneten sie gewaltsam die Container eines Autohauses, in dem sich die Reifen befanden. Nach ersten Schätzungen entwendeten sie ungefähr 40 Reifensätze. Der Sachschaden dürfte sich nach Polizeiangaben auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Lesen Sie auch

Bei einer solch großen Menge an Diebesgut werden die Täter mindestens mit einem Transporter vor Ort gewesen sein. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten unter Tel. 04551/8840 um sachdienliche Hinweise.