﻿Kaltenkirchen: Das Rennen um das Bürgermeisteramt ist eröffnet

Hanno Krause will 2023 wieder für das Amt des Bürgermeisters in Kaltenkirchen kandidieren.

Kaltenkirchen. Das wird ein spannendes Jahr für Kaltenkirchen: Erst wird bei der Kommunalwahl im Mai ein neues Stadtparlament gewählt, vier Monate später, am 24. September, steht dann die Bürgermeisterwahl an. Der amtierende Rathauschef hat angekündigt, erneut anzutreten. Diesmal soll Hanno Krause (CDU) aber – anders als bei der letzten Wahl – mindestens einen Gegenkandidaten bekommen: Die SPD ist auf der Suche.

Bürgermeister Hanno Krause steht für eine dritte Amtszeit bereit. Das habe er den Kaltenkirchenern bei seinem Antritt vor elf Jahren versprochen. Aber er hat sich diesmal Zeit gelassen mit der Entscheidung. „Jeder, der dieses Amt antritt, muss sich bewusst sein, dass er oder sie sieben Tage die Woche, 24 Stunden täglich zur Verfügung stehen muss“, so Krause. „Das bedeutet auch große Eingeständnisse im privaten Bereich.“ Doch der 58-Jährige ist zu dem festen Entschluss gekommen, weitermachen zu wollen. „Mir macht die Arbeit immer noch enorm viel Spaß. Ich konnte in den vergangenen Jahren sehr viel zusammen mit den Kaltenkirchenern erreichen.“

Bürgermeister hat noch viel vor in Kaltenkirchen

In der Stadt habe Krause auch in Zukunft noch viel vor: Eine neue Kita wird gebaut, ein zweites Jugendhaus steht an und dann möchte der Bürgermeister auch noch zusammen mit der Politik ein Kulturhaus und ein Ärztehaus für die Stadt realisieren. "Wir haben es geschafft, die Wirtschaftskraft zu steigern und somit ein finanzielles Fundament für soziale Einrichtungen zu schaffen." Die wolle er jetzt auch umsetzen in den kommenden Jahren.

Seit 2012 ist Krause Chef im Rathaus, am 31. Dezember 2023 endet seine zweite Amtszeit. Doch im kommenden Jahr könnte er ernsthafte Konkurrenz bekommen. Bei seiner ersten Wahl in 2011 konnte Krause sich gegen vier weitere Kandidaten durchsetzen, bei der zweiten Wahl 2017 hatte er keine Konkurrenz. Genau so eine Situation möchte die örtliche SPD bei der kommenden Wahl gerne vermeiden. „Uns ist es sehr wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Mal eine Wahl haben“, sagt Susanne Steenbuck, Fraktionsvorsitzende der SPD. „Und diesmal rechnen wir uns Chancen aus.“ Obwohl Steenbuck zugibt, dass der aktuelle Bürgermeister ja „keine schlechte Arbeit macht“.

SPD wünscht sich passende Kandidaten – Parteibuch nicht Voraussetzung

Die Stellenausschreibung der Sozialdemokraten ist raus. "Sie wurde innerhalb der SPD bundesweit verschickt und steht auch im 'Interamt', einem Portal für öffentliche Stellen", sagt die Fraktionsvorsitzende. Zuvor habe man sich vom "Bürgermeister-Macher" der SPD, Thies Thiessen, beraten lassen. Eine seiner letzten erfolgreichen Kandidatinnen war Bad Bramstedts Bürgermeisterin Verena Jeske. Die Bewerbungsfrist der SPD endet schon am 23. Januar, die offizielle Frist für Bewerber und Bewerberinnen im Rathaus endet am 31. Juli.

Die SPD sucht eine „qualifizierte, verantwortungsbewusste, zielstrebige sowie einsatz- und entscheidungsfreudige Persönlichkeit, die mit umfangreicher Fachkompetenz die Verwaltung leitet und sie hierbei modern, bürgernah, leistungsorientiert und nachhaltig ausrichtet.“ Umfassende Kenntnisse und praktische Erfahrungen in Führungs- und Leitungsfunktionen auf dem Gebiet der öffentlichen Verwaltung seien ausdrücklich erwünscht.

Ein SPD-Parteibuch wäre wünschenswert, sagt Steenbuck, sei aber keine Voraussetzung. „Wichtig ist, dass die Person zu uns passt, ob männlich, weiblich oder divers.“ Erwartet werde hingegen, dass der gewählte Bewerber seinen Wohnsitz nach Kaltenkirchen verlegt.

CDU Kaltenkirchen unterstützt Bürgermeister bei der Wiederwahl

Krause ist von Ahrensburg nach Kaltenkirchen gezogen, als er sein Amt 2012 antrat, damals zusammen mit seiner Familie. Mittlerweile ist der 58-Jährige geschieden, sein Sohn ist 25 und studiert in Kiel auf Lehramt. Auch wenn Krause seit 2004 Mitglieder der CDU ist, betont er, kein Partei-Bürgermeister zu sein. „Ich bin ausnahmslos für alle Parteien und Wählergemeinschaften ansprechbar und würde mich natürlich über deren Unterstützung freuen.“

Die Unterstützung der CDU habe er laut Fraktionsvorsitzendem Kurt Barkowsky schon mal: „Auch wenn die CDU sich im Mai nach der Kommunalwahl neu aufstellen wird, kann ich aus heutiger Sicht sagen, dass wir erfreut darüber sind, dass Hanno Krause noch mal antreten wird.“ Die CDU hatte Krause 2011 ausgesucht und als Kandidaten ins Rennen geschickt.