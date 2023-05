﻿Kaltenkirchen: Darum hört Bürgermeister Hanno Krause auf

Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause (CDU) hat überraschend angekündigt, doch nicht bei der Wahl im September anzutreten. Was dahinter steckt und warum ein CDU-Kollege es unfair nennt.

Kaltenkirchen. Hanno Krause, Bürgermeister von Kaltenkirchen, hat unerwartet seinen Abschied angekündigt. In der Nacht zu Sonntag verschickte Krause per E-Mail und Textnachricht an alle Stadtvertreter, alle Mitarbeitenden der Verwaltung und an die Presse seine Entscheidung. „Ich habe nach langer Überlegung entschieden, zum 31. Dezember 2023 meine Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Kaltenkirchen aus familiären Gründen enden zu lassen.“ Weitere Erklärungen waren von Bürgermeister Krause am Sonntag nicht zu bekommen.