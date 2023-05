﻿Nach Amtsverzicht in Kaltenkirchen: Wird die Bürgermeisterwahl verschoben?

Kaltenkirchen. Er galt als gesetzt. Kaum jemand zweifelte daran, dass Hanno Krause (CDU) auch für eine dritte Amtszeit wieder ins Kaltenkirchener Rathaus gewählt wird. Doch nach seiner Ankündigung vom Wochenende, sein Amt Ende des Jahres auslaufen zu lassen, hat sich einiges geändert. Für die SPD sogar zum Besseren.

Hanno Krause hat sich zu seiner unerwarteten Ankündigung erneut geäußert: „Es gab ein paar Veränderungen in meinem Leben – eine Mischung aus mehreren Dingen, die mich dazu veranlasst hat, diese Entscheidung zu treffen.“ Es seien familiäre Gründe, über die er sich nicht detailliert äußern wolle. Seine privaten Interessen ließen sich nicht mehr mit der Arbeit vereinen.

„Als Bürgermeister habe ich eine 70-Stunden-Woche“, sagt Krause. „Ich kann nicht für eine gewisse Zeit weniger arbeiten und dann irgendwann wieder mehr. Das geht in diesem Job nicht.“ Deshalb ziehe er jetzt die Reißleine: „Ich werde im Januar 60 Jahre alt. Und wenn ich so weiter mache wie bisher, sitze ich mit 67 Jahren irgendwann einsam auf einer Bank.“

Ein neuer Job oder das Angebot für einen Job hätten nichts mit seiner Entscheidung zu tun. „Ich weiß zwar, dass ich nicht nichts tun kann, aber bislang habe ich beruflich keine konkreten Pläne“, sagt Krause. Obwohl ihm die Entscheidung sehr schwergefallen sei, stehe er dahinter. „Es ist der richtige Weg für mich“, sagt der Kaltenkirchener Bürgermeister.

Im Jahr 2012 hatte Krause seinen Amtsvorgänger Stefan Sünwoldt abgelöst. CDU-Fraktionschef Kurt Barkowsy hatte den Verwaltungsfachwirt damals aus Ahrensburg nach Kaltenkirchen geholt. Krause hatte Anfang des Jahres angekündigt, auch für eine dritte Amtszeit als Bürgermeister zur Verfügung zu stehen.

Die Sozialdemokraten hatten ungefähr zur gleichen Zeit verkündet, einen eigenen Kandidaten oder eine eigene Kandidatin ins Rennen um die Bürgermeisterwahl am 24. September zu schicken. Bislang gestaltete sich die Suche aber schwierig: Kaum jemand hatte Lust, gegen einen Amtsinhaber anzutreten, der in den Augen vieler auch noch einen guten Job macht.

„Das ist jetzt nicht mehr so“, sagt die Kaltenkirchener SPD-Fraktionschefin Susanne Steenbuck: „Die Chance, passende Bürgermeisterkandidaten zu finden, hat sich damit erhöht. Wir können jetzt noch mal ganz anders auf die Suche gehen.“ Bereits am Sonntag seien potenzielle Kandidaten kontaktiert worden.

Doch zuvor musste die mitternächtliche Nachricht des amtierenden Bürgermeisters Hanno Krause erst einmal verdaut werden. „Ich war geplättet, als ich das las“, sagt Steenbuck. Ihrem Kollegen, dem Pro-Kaki-Fraktionschef Michael Flach, erging es ähnlich. Er habe die Nachricht „mit Überraschung“ aufgenommen. Flach habe wegen des angekündigten Amtsendes des Bürgermeisters „gemischte Gefühle“.

Die Wählergemeinschaft war oft anderer Meinung als Krause, das Verhältnis zwischen Fraktion und Bürgermeister könnte man als manchmal angespannt bezeichnen. „Aber er ist ein tatkräftiger Bürgermeister, die Zusammenarbeit war okay, wir wissen, woran wir sind“, so Michael Flach.

Konkrete Pläne, einen eigenen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Kaltenkirchen aufzustellen, gebe es seitens Pro-Kaki zwar nicht. „Aber darüber nachzudenken, ist ja nicht verboten“, sagt Flach. Doch zunächst sei er erst mal gespannt, welche Kandidaten CDU und SPD ins Rennen schicken werden.

Die Christdemokraten sind bereits auf der Suche, einen Wunschkandidaten gebe es auch schon, teilte CDU-Vereinsvorsitzender Hauke von Essen am Wochenende mit. Eigentlich wollten sie Krause im Wahlkampf unterstützen.

Sowohl SPD als auch CDU kritisieren den späten Zeitpunkt der Verkündung – nur vier Monate vor der geplanten Wahl am 24. September. Dazwischen liegen auch noch die Sommerferien. „Die Zeit für den Wahlkampf wird knapp“, sagt Steenbuck: „Man sollte darüber nachdenken, die Wahl zu verschieben.“ Doch die neue Amtszeit beginnt bereits am 1. Januar 2024 – so viel Spielraum steht also gar nicht zur Verfügung.

