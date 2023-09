Kaltenkirchen am Sonntag

Am Sonntag, 24. September, ist Wahltag in Kaltenkirchen: Es wird ein neuer Bürgermeister gewählt – außerdem gibt es im Wahlbezirk 3 eine Wiederholung der Kommunalwahl.

Großer Wahltag am Sonntag in Kaltenkirchen: Die Wahl eines neuen Bürgermeisters steht an. Es gibt drei Kandidaten: Stefan Bohlen (CDU), Kolja Olef (SPD) und Frank Günter (Pro-Kaki). Außerdem wird im Wahlbezirk 3 die Kommunalwahl wiederholt. Die Ergebnisse könnten einiges auf den Kopf stellen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket