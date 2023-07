﻿Kolja Olef ist der zweite Bürgermeister-Kandidat für Kaltenkirchen

Kaltenkirchen. Er stammt aus dem Kreis Segeberg, arbeitet in der freien Wirtschaft und hat auf jeden Fall schon die lokalen Sozialdemokraten von sich überzeugt: Kolja Olef will am 24. September zum Bürgermeister in Kaltenkirchen gewählt werden. SPD-Fraktionschefin Susanne Steenbuck und die Ortsvereinsvorsitzende Juliane Marauska haben es am Dienstabend offiziell gemacht und ihren Wunschkandidaten auf der Mitgliederversammlung vorgestellt. Olef ist neben dem von der CDU aufgestellten Stefan Bohlen der zweite Kandidat für das Verwaltungsamt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 54-Jährige, der aktuell als Referent bei einem großen Versicherungsunternehmen arbeitet, lebt seit vielen Jahren im Norden Hamburgs, ist aber gebürtiger Bad Segeberger und hat 29 Jahre lang im Kreis Segeberg gewohnt. „Ich habe hier meine Wurzeln“, sagt Olef. Und so ganz unbekannt dürfte der Nachname Olef vielen Kaltenkirchenern auch nicht sein: Seine Mutter Ingrid Olef war in den 1990er-Jahren SPD-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Segeberg-West.

CDU-Kandidat gegen SPD-Kandidat: Beide wollen überparteilich agieren

Kolja Olef hat zwar ein SPD-Parteibuch, versichert aber, dass er ein überparteilicher Bürgermeister sein will. „Parteiinteressen spielen keine Rolle, mir ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Fraktionen von Anfang an wichtig“, so Olef: Bei den Mitgliedern der FDP und Pro-Kaki hat sich der Kandidat bereits vorgestellt. Der Linke-Stadtvertreter Sven Brunckhorst war als Gast bei der Mitgliederversammlung anwesend. „Einen Besuch bei der CDU habe ich auch schon angefragt“, sagt Olef. Die CDU hatte bereits vor einigen Wochen ihren eigenen Kandidaten vorgestellt: Stefan Bohlen ist CDU-Mitglied, verspricht aber ebenfalls, überparteilich agieren zu wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stefan Bohlen aus Pinneberg möchte Bürgermeister in Kaltenkirchen werden. © Quelle: privat

Der Kandidat der SPD, der einen 18-jährigen Sohn und eine 14-jährige Tochter hat, ist begeistert von Kaltenkirchen: „Die Stadt hat viel zu bieten und Potenzial“, sagt er: „Der künftige Bürgermeister muss in den nächsten Jahren sehr realistisch einschätzen können, welche Entwicklungsschritte notwendig sind, um die Stadt auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.“

Olef selbst will seine Schwerpunkte auf bezahlbaren Wohnraum, Stärkung der Bürgerbeteiligung, Klimaneutralität und Verbesserung der Infrastruktur legen. Auch eine gute Kinderbetreuung und Bildung liegen ihm am Herzen. An Kaltenkirchen schätze er außerdem, dass die Stadt sowohl die Vorteile einer kleinen Gemeinde als auch die einer größeren Stadt verknüpfe. „Ich mag das ausgeprägte Vereinsleben hier“, sagt er.

Kolja Olef will als Bürgermeister nach Kaltenkirchen ziehen

Seine Ausbildung und seine berufliche Erfahrung seien gute Voraussetzungen für den Bürgermeisterposten. Olef hat BWL studiert, später noch Mediation und Rechtswissenschaften. Mehr als 20 Jahre sei er in verschiedenen Unternehmen in Führungspositionen tätig gewesen. „Ich verfüge über Kompetenzen in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Beratung und Personal und freue mich auf eine neue Herausforderung in meinem Leben“, so der 54-Jährige. Für ihn sei es auch selbstverständlich, im Falle seiner Wahl von Hamburg nach Kaltenkirchen zu ziehen, um das Amt glaubwürdig auszuüben.

Die FDP hat die zwei Bewerber bereits kennengelernt: „Beide Kandidaten erscheinen befähigt und geeignet, das Amt des Bürgermeisters für Kaltenkirchen wahrzunehmen“, sagt Stadtvertreterin Katharina Loedige: „Wir freuen uns, dass die Stadt zwei respektable Kandidaten hat.“ Die Liberalen wollen sich nicht für einen der beiden aussprechen, sondern den Kaltenkirchenern die Wahl lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Auf die Wählergemeinschaft Pro-Kaki haben beide Kandidaten einen guten Eindruck gemacht, sagt Fraktionssprecher Michael Flach: „Beide sind sicherlich geeignet, das Amt des Bürgermeisters auszuführen.“ Wen von den beiden sie im Wahlkampf ihre Unterstützung zusagen werden – und ob überhaupt – könne Flach noch nicht sagen: „Das entscheidet sich demnächst.“

KN