Feuerwehreinsatz in der Nacht

Feuerwehreinsatz: In der Nacht zu Donnerstag brannte in Kaltenkirchen eine Gartenlaube ab.

In Kaltenkirchen hat es in der Nacht zu Donnerstag in der Kleingartenanlage Schirnau gebrannt. Eine Laube stand in Flammen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket