﻿Kita-Anbau ist fertig – jetzt fehlt nur noch das Personal

Kita-Plätze werden in Kaltenkirchen dringend benötigt. Mit drei Erweiterungsbauten wurden deshalb in den vergangenen Monaten 100 neue Plätze geschaffen. Doch nicht alle Gruppen kommen zustande: Es fehlt an Personal. Die Wartelisten wachsen derweil stetig weiter.

Die Eichhörnchen-Gruppe ist vor sechs Wochen in den Neubau gezogen. Bürgermeister Hanno Krause (Mitte) brachte den Kleinen am Freitag einige Osterüberraschungen mit.

Kaltenkirchen. Der hübsche Holzneubau auf dem Gelände der Kita Wiesenpark konnte schon vor sechs Wochen bezogen werden. Auf den 180 Quadratmetern ist eigentlich Platz für zwei Gruppen à 20 Kinder. Doch zurzeit spielt dort nur eine Gruppe. „Wir hätten schon längst die zweite eröffnet, aber wir haben leider nicht das Personal dafür“, sagt Sylvia Fabisch, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Kaltenkirchen.

Dabei habe der Kita-Träger schon alles versucht. Neben den Standard-Jobanzeigen habe es Werbespots im Radio gegeben, seien Banner aufgehängt worden und sogar auf Pizzakartons und Brötchentüten habe die Lebenshilfe nach neuen Erziehern und Erzieherinnen gesucht, erzählt Fabisch. Es hat nicht ausgereicht. Statt vier konnten nur zwei neue Fachkräfte eingestellt werden. „Und unsere Warteliste für Kinder, die einen Platz benötigen, ist lang“, so Fabisch.

Die Einstellung von Quereinsteigern könnte Fachkräftemangel an Kitas ausgleichen

Um Personal anzuwerben, bietet die Lebenshilfe den Mitarbeitern auch einige Vorteile, wie Fahrradleasing oder eine monatliche Zuzahlung für Fitnessangebote. Hinzu komme, dass die Sozialpädagogischen Assitenten (SPA) genauso bezahlt würden wie ausgebildete Erzieherinnen. „Wir würden uns übrigens auch noch über Unterstützung durch Angebote wie den Bundesfreiwilligendienst oder das Freiwillige Soziale Jahr freuen“, sagt Fabisch.

Insgesamt besuchen aktuell 95 Kinder die Kita, in der es auch eine Integrativ-Gruppe gibt. „Er wäre schön, wenn wir noch 20 Kinder dazu bekämen“, so Fabisch. Die Suche nach Personal geht weiter. Auch Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause hilft dabei. Als Vorsitzender des Städtebundes hatte er gerade ein Treffen mit den Trägern der Kitas, um über Lösungsmöglichkeiten zu sprechen.

„Wir regen an, dass die Qualitätsstandards übergangsweise gelockert werden“, sagt Fabisch, „damit auch Quereinsteiger in Kitas arbeiten und so den Fachkräftemangel ausgleichen können.“ Vom Land fordere er eine Finanzierung dieser Quereinsteiger und eine bezahlte Ausbildung zum Erzieher. Diese gibt es bisher nur über die PIA (Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher).

In die drei Kita-Erweiterungen wurden insgesamt 2,6 Millionen Euro investiert

Auch die anderen Kitas in Kaltenkirchen leiden unter Personalmangel. In der Kita Hamburger Straße, die ebenfalls einen Erweiterungsbau erhalten hat, kann eine von zwei zusätzlichen Gruppen ebenfalls nicht eröffnet werden. Das ist mit Blick auf den geplanten Kita-Nebau (2024/25) mit 100 Betreuungsplätzen keine gute Voraussetzung.

„Das Land ist gefordert“, sagt Krause, der es sehr ärgerlich findet, dass nicht alle zusätzlich geschaffenen Kitaplätze zur Verfügung gestellt werden können. „Das Beste wäre, wenn wir auch noch für jede Einrichtung eine Springerstelle einrichten könnten – für Krankheitsfälle“, so der Bürgermeister.

In die drei Erweiterungsbauten an den Kitas Zeisigring, Hamburger Straße und Wiesenpark wurden insgesamt 2,6 Millionen Euro investiert. Den Anbau in der Kita Wiesenpark hat die Bürgergenossenschaft Kaltenkirchen mit einer Million Euro finanziert, bekam dafür aber auch 280 000 Euro Förderung vom Bund. In dem Neubau gibt es zwei Gruppenräume mit jeweils einem Nebenraum, einem eigenen Waschraum und eigener Garderobe. Außerdem hat der Anbau eine kleine Küchenzeile.

Die Stadt selbst hat den Anbau in der Hamburger Straße finanziert. Die Kosten liegen bei etwas über einer Million Euro. Auch hier gibt es einen Zuschuss durch das Bundesinvestitionsprogramm in Höhe von 300 000 Euro. Am Zeisigring hat der DRK-Kreisverband Segeberg den knapp eine halbe Million Euro teueren Anbau bezahlt – mit einem Zuschuss von 150 000 Euro.