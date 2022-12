﻿Kaltenkirchen: Kohleofen sorgt für Großeinsatz in Mehrfamilienhaus

Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am Sonnabendabend in Kaltenkirchen: Ursache war ein unsachgemäß betriebener Kohleofen in einem Mehrfamilienhaus am Flottkamp. 18 Menschen wurden vorübergehend ins Freie gebracht, vier von ihnen in umliegende Kliniken transportiert.

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am Sonnabendabend in Kaltenkirchen.

Kaltenkirchen. Genau für solche Fälle haben Rettungssanitäter bei Einsätzen immer einen Kohlenmonoxid-Warner dabei: Eigentlich zu einem medizinischen Notfall gerufen, schlug ihr Gerät am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus am Flottkamp unvermittelt an. Die Helfer zögerten keine Sekunde und evakuierten größere Teile des Gebäudes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil zunächst nicht klar war, ob Menschenleben in Gefahr sind oder ob es Verletzte gibt, schickte die Rettungsleitstelle neben der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenkirchen auch gleich noch fünf Rettungswagen, einen Notarztwagen, den Leitenden Notarzt und den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst zum Ort des Geschehens.

Wie Nils Schöning, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg, am Sonntag schilderte, nahmen Feuerwehrleute unter Atemschutz als erstes Messungen in der betroffenen Wohnung vor. Ursache für die tatsächlich deutlich erhöhte und damit potenziell lebensgefährliche Kohlenmonoxid-Konzentration war laut Schöning ein Kohleofen.

Zwei Eingänge des Wohnblocks in Kaltenkirchen geräumt

Die Einsatzleitung vor Ort wollte keinerlei Risiko eingehen und veranlasste die Räumung zweier kompletter Eingänge des Wohnblocks. Durch den Rettungsdienst wurden laut Schöning insgesamt 18 Bewohnerinnen und Bewohner durch das medizinische Personal gesichtet und untersucht, vier von ihnen mussten für weitere Untersuchungen in umliegende Kliniken transportiert werden. Über den Grad möglicher Verletzungen konnte der Sprecher am Sonntag noch keine näheren Angaben machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am Sonnabendabend in Kaltenkirchen. © Quelle: Feuerwehr

Die Feuerwehr konzentrierte sich vor allem auf die Belüftung des Objektes, nahm zur Sicherheit immer wieder Messungen vor und schaffte natürlich den Kohleofen ins Freie. Die Einsatzstelle wurde dann an die Polizei für weitere Ermittlungen übergeben.

Feuerwehr Kaltenkirchen stellt Fahrzeuge zum Aufwärmen

Wegen der klirrenden Kälte stellte die Kaltenkirchener Wehr mehrere Fahrzeuge bereit, in denen sich die Betroffenen während der Wartezeit zumindest kurz aufwärmen konnten. Am Ende durften alle wieder in ihre Wohnungen zurück. „Eine weitere Gefahr war zuvor ausgeschlossen worden“, erklärte Schöning.

In diesem Zusammenhang hat die Feuerwehr nochmals darauf hinweisen, in geschlossenen Räumen weder Kohlegrill noch Teelichtöfen oder Ähnliches zu verwenden. Kohlenmonoxid bilde sich, wenn kohlenstoffhaltige Substanzen wie Kohle, Holz, Benzin, Kunststoffe, Öl, Papier oder Gas nicht komplett verbrennen – beziehungsweise bei mangelnder Sauerstoffzufuhr während eines Brennvorgangs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kreisfeuerwehrverband Segeberg warnt vor Holzkohlegrills

Zu den kohlenstoffhaltigen Substanzen zählten darüber hinaus auch Holzkohle, Grillbriketts und das Gas von Gasgrills. Besonders gewarnt werde vor der Verwendung von Holzkohlegrills in der Wohnung. Aufgrund der erhöhten Rauchentwicklung reichere sich Kohlenmonoxid zügig an und verdränge nach und nach die Atemluft. Erste Symptome seien dann meist Unwohlsein, Schwindel und Kopfschmerzen.

Neben den bereits vorgeschriebenen Rauchwarnmeldern können laut Feuerwehr auch CO-Warner in Wohnungen und Häusern Menschenleben retten.

Lesen Sie auch

Einen ganz ähnlichen Fall wie den in Kaltenkirchen hatte es erst vor einigen Wochen in Ellerau gegeben. Auch damals war der Rettungsdienst eigentlich zu einem medizinischen Notfall gerufen worden, als die Warnmelder der Einsatzkräfte in der Wohnung plötzlich auf eine ganz andere Gefahr aufmerksam machten. Damals war allerdings eine defekte Heizung der Auslöser gewesen.