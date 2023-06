Millionen-Projekt

Die alte Anlage ist seit Jahren sanierungsbedürftig – jetzt soll es eine neue geben, und zwar an einem anderen Ort: Die Bauarbeiten am 1,2 Millionen Euro teuren Skatepark in der Schirnauallee in Kaltenkirchen haben begonnen. Das sind die Details.

