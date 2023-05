﻿Noch freie Plätze: Volles Programm beim Jugendaustausch mit polnischer Partnerstadt

Kaltenkirchen. Seit über 30 Jahren findet der beliebte internationale Jugendaustausch zwischen den Partnerstädten Kaltenkirchen und Kalisz Pomorski in Polen statt. Coronabedingt mussten die letzten drei Austauschmaßnahmen allerdings ausfallen. Umso mehr freut sich das Team um Andreas Keller und Christian Rüter vom DLRG-Ortsverein Kaltenkirchen, in diesem Jahr wieder loslegen zu können. „Wir haben für dieses Jahr auch ein neues Programm gestaltet“, sagt Keller: „Und es gibt noch freie Plätze.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Zeit vom 23. Juli bis 6. August können Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren am gegenseitigen Jugendaustausch teilnehmen. Jeweils eine Woche verbringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Betreuern in Kaltenkirchen und Kalisz Pomorski. Der Austausch startet in Kalisz Pomorski. „Wir werden in Schulen übernachten und spannende Ausflüge machen“, sagt Keller und verspricht „ein tolles und aufregendes Programm“.

In Kalisz Pomorsiki: Paddeltour, Kletterpark und Baden im See

Dazu gehört zum Beispiel ein Besuch im Hansa-Park, die Erlebnisbahn in Ratzeburg sowie ein Ausflug in den Wildpark Eekholt. Neben einer Stadt-Rallye in Kaltenkirchen ist auch der Besuch der Holstentherme und des Freibades geplant. In der angegliederten Sporthalle werden abends sportliche Aktivitäten angeboten. Während des Aufenthalts in Kalisz Pomorski steht unter anderem ein Ausflug nach Stettin auf dem Programm. Besucht wird dort die Hakenterrasse, das Schloss der Pommerschen Könige und die Jakobikathedrale.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der polnischen Partnerstadt werden den Jugendlichen verschiedene Aktionen angeboten, wie zum Beispiel ein Foto-Workshop für Social Media oder ein jugendgerechter Erste-Hilfe-Kursus. „Unser polnischer Gastgeber hat uns mitgeteilt, dass das Programm noch um eine interessante Paddeltour ergänzt wird“, so Keller. Ein weiteres Highlight wird der Besuch des Kletterparks in Rudnica, welcher zu den größten Anlagen in Polen zählt. Baden im See in Kalisz und die Nutzung von Tretbooten, Lagerfeuer und vieles mehr runden das Programm ab.

Lesen Sie auch

Die Kosten für die Fahrt betragen 230 Euro. In diesen Kosten sind sämtliche Transfers, Versicherung, Unterbringung und Verpflegung sowie alle Eintrittspreise enthalten. Ein Infoabend für die Jugendlichen und deren Eltern ist im Juni geplant. Der Termin wird auf der Internetseite www.jube4u.de bekannt gegeben. Anmeldungen werden aber sofort angenommen, Informationen gibt Andreas Keller unter der Telefonnummer 04191/72914 oder per E-Mail an info@jube4u.de.