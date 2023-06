Kaltenkirchen: Schwerer Autounfall mit zwei Schwerverletzten

Kaltenkirchen. Bei einem Unfall in Kaltenkirchen wurden zwei Autofahrer schwer verletzt. Ein 74-Jähriger wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste, nachdem er von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit worden war, mit einem Rettungshubschrauber in das nächste Krankenhaus geflogen werden. Nach Polizeiangaben schwebt er in Lebensgefahr. Die Polizei Kaltenkirchen sucht nun nach weiteren Zeugen des Unfalls.

Der Unfall auf der Barmstedter Straße passierte am Montagmittag, 5. Juni, gegen 12 Uhr. Nach Polizeiinformationen fuhr ein 26-Jähriger aus dem Kreis Steinburg mit einem Toyota auf der Barmstedter Straße in Richtung Ortsausgang.

Schwerverletzte in Krankenhäusern in Neumünster und Hamburg

Der 74-Jährige aus Kaltenkirchen bog mit seinem Opel aus der Schirnauallee nach links in die Barmstedter Straße ein. Dabei kollidierten die beiden Autos. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den eingeklemmten 74-Jährigen aus seinem Auto. Der Senior wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Hamburg geflogen.

Der 26-jährige Toyotafahrer wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Neumünster gebracht.

Zwei Schwerverletzte bei einem Unfall in Kaltenkirchen: Ein 75-Jähriger wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. © Quelle: Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Sachverständiger zur Klärung des Unfalls hinzugezogen

Eine Polizeistreife aus Kaltenkirchen nahm den Verkehrsunfall auf und zog auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel einen Sachverständigen hinzu, um die Unfallursache zu klären.

Die beiden Autos wurden von Abschleppfahrzeugen geborgen, die Unfallstelle blieb für die Dauer der Aufräumarbeiten bis in den Nachmittag gesperrt. Die Ermittler des Polizeireviers Kaltenkirchen bitten potenzielle Zeugen des Unfalls, sich unter 04191/30880 zu melden.

