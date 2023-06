﻿Kandidat für Amt des Bürgervorstehers: So tickt Raimund Neumann

Kaltenkirchen

Raimund Neumann will Bürgervorsteher in Kaltenkirchen werden.

Raimund Neumann (CDU) könnte der nächste Bürgervorsteher in Kaltenkirchen werden. Der pensionierte Beamte springt als Kandidat für Hans-Jürgen Scheiwe ein, der nach öffentlicher Kritik an seiner Person einen Rückzieher gemacht hat. KN online berichtet, wie Neumann tickt, was er vorhat und worauf sich die Stadtpolitik einstellen sollte.

