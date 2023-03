﻿Kaltenkirchener Turnerschaft hat große Pläne

Kaltenkirchen. Erstmals seit 2019 konnte die Kaltenkirchener Turnerschaft (TS) wieder über die Zielmarke von 2000 Mitgliedern springen. „Wir sind von 1654 am 1. Januar 2022 auf jetzt 2021 geklettert“, sagte der Vorsitzende Thomas Langhain während der Jahreshauptversammlung des Vereins. „Diese für unsere Kostenstruktur so wichtige Grenze gilt es zu stabilisieren und möglichst auszubauen.“ Den damaligen historischen Tiefstand führte Langhain auf die Corona-Auswirkungen zurück.

Besonders die Abteilungen Fußball, Basketball, Schwimmen und Karate hätten alle steigende Mitgliederzahlen. Aber auch Kinderturnen, Herzsport und das Tanzen würden gut angenommen. Einziger Wermutstropfen: Nach fünf positiven finanziellen Jahren gab es 2022 einen Fehlbetrag von 6000 Euro in der Vereinskasse. Und Langhain sieht die weitere Entwicklung mit Sorge, „denn die gestiegenen Energie- und Personalkosten sowie die deutliche höhere Inflation werden uns erst ab jetzt und den Folgejahren fordern“.

Facelift fürs Vereinswappen

Der Vorsitzende freute sich, dass Kaltenkirchen seit kurzem zum Landesstützpunkt im Basketball ernannt wurde. „Hier macht sich die erfolgreiche Kooperation mit dem BSV Kisdorf bezahlt. Die Basketballer spielen mittlerweile auf höchster Ebene in Schleswig-Holstein.“ Langhain präsentierte dann auch das neue Vereinswappen, das ein Facelifting erhalten hat. „Es war uns wichtig, dass es sich einerseits natürlich moderner und mit besserem Schriftbild zeigt, andererseits aber nicht seinen historischen Ursprung verliert.“ Aus Kostengründen wird die Neuerung schrittweise umgesetzt, „immer dann, wenn sich eine Möglichkeit dafür ergibt“.

Verdiente Mitglieder Bei der Jahreshauptversammlung der Kaltenkirchener Turnerschaft gab es zahlreiche Ehrungen: Sofia Heimann, Finn Drümmer und Daniela Schumann (Leichtathletik) wurden von der Stadt Kaltenkirchen ausgezeichnet. Vom Verein Lars Möhle, Franziska Lenz, Yvonne Sievert-Möhle, Knud Möhle, Ulf Schmidt (Karate), Razmik Sargsyan (Boxen), Finn Drümmer, Marlies Schachtner, Yvonne Sievert-Möhle (je 25 Jahre im Verein), Katharina Loedige, Richard Schmitzer, Jörg Schnack (40 Jahre), Lutz Blödorn und Wolfgang Böhme (50 Jahre). Klaus Fiehland sollte sogar für 70 Jahre Vereinstreue eine Auszeichnung erhalten, doch er war nicht zur Jahreshauptversammlung gekommen.

Bürgermeister Hanno Krause lobte den größten Verein der Stadt besonders für seine exzellente Kinder- und Jugendarbeit. Er kündigte an, dass am Marschweg eine Hochsprung- sowie eine Stabhochsprunganlage geschaffen werden soll. Ziel sei es zudem, in der Holstentherme ein 50-Meter-Becken zu bauen. „Aber das muss erst ausführlich mit der Politik besprochen werden, denn auch die Folgekosten sind beachtlich.“ Und vielleicht könne man ja auch auf der Johannes-Kelmes-Sportanlage an der Schirnau das zweite Jugendhaus verwirklichen.

Zur Jahreshauptversammlung im Vereinsheim am Marschweg waren von den über 2000 Mitgliedern nur 43 erschienen. Sie bestätigten den 65-jährigen Vorsitzenden Thomas Langhain in seinem Amt, das er seit 2017 ausübt. Und er bekommt neben Jens Wiechmann mit Manfred Feige noch einen zweiten Stellvertreter. Der 69-Jährige ist Schiedsmann in der Stadt und Vorsitzende des Box-Fördervereins, saß auch viele Jahre in der Stadtvertretung.