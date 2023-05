﻿Kaltenkirchen: Viel Gegenwind für Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe

Kaltenkirchen. Das Amt des Bürgervorstehers ist eine der wichtigsten Positionen in Gemeinden und Städten in Schleswig-Holstein. In Kaltenkirchen bekleidet diese Position seit fünf Jahren der CDU-Politiker Hans-Jürgen Scheiwe. Die Christdemokraten haben ihn nun auch für die kommende Wahlperiode für diesen Posten vorgesehen.

Dafür hagelt es von den anderen politischen Gruppierungen Unverständnis und Kritik, denn viele halten den 72-Jährigen auf diesem Posten schlichtweg für überfordert. Ein Bürgervorsteher ist nicht nur Vorsitzender der Gemeinde- oder Stadtvertretung, dem wichtigsten Organ der kommunalen Selbstverwaltung, sondern neben dem Bürgermeister auch der höchste Repräsentant der Kommune.

Vorgeworfen wird dem ehemaligen Bezirksschornsteinfegermeister vor allem mangelnde Rhetorik, die von ihm geleiteten Sitzungen nicht im Griff zu haben und die Stadtvertretung nicht angemessen genug zu repräsentieren.

Stärkste Partei hat Vorschlagsrecht für den Bürgervorsteher

Es ist gesetzlich geregelt, dass die stärkste Partei nach der Wahl das Vorschlagsrecht für das Bürgervorsteheramt hat. Es ist dann guter parlamentarischer Brauch, dass der Vorschlag von den anderen Parteien oder Wählergemeinschaften akzeptiert und durch die Wahl bestätigt wird. Das war auch in Kaltenkirchen in der Vergangenheit so üblich, deshalb sind die jetzt öffentlich gegen Scheiwe geäußerten heftigen Bedenken etwas Besonderes, zumal dieser auch in den eigenen Reihen nicht unumstritten ist. So hatte CDU-Chef Hauke von Essen öffentlich gemacht, dass es einen weiteren Bewerber für den Posten gegeben habe, der dann aber offensichtlich nicht zum Zuge kam.

Am deutlichsten fällt die Kritik von Katharina Loedige aus, FDP-Vorsitzende und Stadtvertreterin, die bei der Entscheidung über Scheiwe bereits geheime Wahl angekündigt hat. Sie findet es schade, dass die CDU dieses Mal keinen anderen Kandidaten präsentiert hat. „Die Nominierung von Scheiwe ist verantwortungslos gegenüber Kaltenkirchen und gegenüber ihm selbst.“

Die FDP-Vorsitzende Katharina Loedige hält nichts von einer erneuten Amtszeit von Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe. © Quelle: Klaus-Ulrich Tödter

Die Liberale bedauert, dass der Bürgervorsteher nicht bemerke, dass das Amt wohl eine Nummer zu groß für ihn sei. So ist es nach ihren Worten auch auffällig, dass Bürgermeister Hanno Krause dem Bürgervorsteher „permanent hilfreich unter die Arme greift“, um zum Beispiel dessen Schwächen bei der Außendarstellung der Stadt zu verdecken.

„Ich hätte mir gewünscht, dass die CDU einen anderen Personalvorschlag gemacht hätte“, sagt auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Susanne Steenbuck. Nach ihren Worten beschränke sich die Arbeit des Bürgervorstehers nicht darauf, zu 90. Geburtstagen zu gratulieren, „sondern er repräsentiert vor allem die Stadtvertretung“. Und die SPD-Politikerin fügt hinzu: „Menschen können vor einer großen Öffentlichkeit auftreten oder nicht. Aber es ist wie es ist.“

Pro Kaki: Bürgervorsteher ist nicht neutral genug

„Wir sind nicht glücklich darüber, dass die CDU Hans-Jürgen Scheiwe nominiert hat. Da müsste es doch eine bessere Besetzung geben“, erklärt auch Michael Flach, Fraktionschef der Wählergemeinschaft Pro Kaki. „Der Bürgervorsteher sollte der Repräsentant der ganzen Stadtvertretung sein. Da ist er uns nicht neutral genug.“ Flach sagt auch, dass es jedem Pro-Kaki- Fraktionär oder -Fraktionärin freigestellt sei, ob Scheiwe die Stimme gegeben werde oder nicht.

„Es hätte mich nicht überrascht, wenn die CDU jemand anderes aufgestellt hätte“, meint AfD-Fraktionschef Julian Flak. „Wir haben uns aber noch nicht entschieden, wie wir uns bei dieser Personalie als Fraktion verhalten.“

CDU-Fraktionschef Kurt Barkowsky hatte bei der Bekanntgabe der Scheiwe-Nominierung bereits zugegeben, dass ihm bekannt sei, dass der Kandidat nicht „von allen in der Stadtvertretung anerkannt wird“, aber trotzdem habe er Scheiwe für das Bürgervorsteheramt vorschlagen.

Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

