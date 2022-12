﻿Kaltenkirchener Feuerwehr noch besser für Gefahrgut-Einsätze gerüstet

Kaltenkirchen. Er ist 8,60 Meter lang, 2,60 Meter breit, 3,30 Meter hoch und bringt ein Leergewicht von 6,7 Tonnen auf die Waage – der neue Gerätewagen Gefahrgut. Er wurde jetzt im Rahmen einer kleinen Feierstunde offiziell an die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen übergeben.

Als Bürgermeister Hanno Krause Wehrführer Claas-Hendrik Heß den symbolischen Schlüssel für den 560.000 Euro teuren Boliden überreichte, sagte er: „Ohne den Einsatz der Kameraden würde sich das Fahrzeug keinen Millimeter bewegen.“

Heß bezeichnete die Neuanschaffung als einen weiteren Baustein im Fahrzeugkonzept der Wehr, um den vielfältigen örtlichen Aufgaben noch besser gerecht werden zu können. Das neue Fahrzeug löst den 27 Jahre alten Gerätewagen Gefahrgut ab, den der Wehrführer als guten Talisman bezeichnete. „Mit ihm blieben uns in dieser ganzen Zeit sehr schlimme Einsätze im Bereich Gefahrgut erspart.“

Feuerwehr Kaltenkirchen: Gefahrgut-Ausbildung dauert 80 Stunden

In diesem Bereich des Gefahrguts hat sich in den zurückliegenden Jahren viel verändert. Auch neue Vorschriften traten in Kraft. Im neuen Fahrzeug der Feuerwehr Kaltenkirchen wurde deshalb die komplette Beladung erneuert. Und alles ist nun an Bord, sodass wie bisher nicht auch noch ein Anhänger mitgeführt werden muss.

Ebenso achtete die Feuerwehr darauf, dass alle Gerätschaften und Messgeräte mit denen des ABC-Zugs des Kreises Segeberg kompatibel sind. Damit ist nach den Worten von Claas-Hendrik Heß „eine unkomplizierte und schnelle Zusammenarbeit der beiden Spezialeinheiten gewährleistet“.

Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause übergibt den symbolischen Schlüssel für den neuen Gerätewagen Gefahrgut an Wehrführer Claas-Hendrik Heß. © Quelle: Klaus-Ulrich Tödter

Bürgermeister Hanno Krause hatte es kurz angesprochen – weder bestes Gerät noch Material bringt Erfolg, wenn keine ausgebildeten Kräfte im Notfall dafür zur Verfügung stehen. Das ist in Kaltenkirchen bei der Feuerwehr zum Glück nicht der Fall.

Ausbildung Gefahrgut für die Feuerwehr dauert 80 Stunden

„Rund 40 Kameraden und Kameradinnen haben an der Ausbildung Gefahrgut auf Kreisebene teilgenommen“, betonte der Wehrführer Claas-Henrik Heß. Diese Ausbildung habe für jeden und jede insgesamt 80 Stunden gedauert. Wenn man dazu rechne, dass die Grundausbildung schon 160 Stunden pro Feuerwehrmitglied umfasse, sage das auch etwas über den Wissenstand seiner Kameraden aus, erklärte Heß.

Ferner betonte der Wehrführer, dass man auch am Einsatzkonzept bei Gefahrgut-Lagen gefeilt habe – zum Beispiel, wenn gefährliche Stoffe freigesetzt oder Schmierstoffe plötzlich auslaufen würden. „Dabei ist die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit mit dem ABC-Zug auch anderer Gefahrguteinheiten ein zentraler Punkt“, unterstrich Heß.

Erarbeitet hat dieses Konzept in vielen Stunden Kaltenkirchens Gefahrgut-Fachwart Sven Martens. Er gehörte neben Fabian Glaeser, Thomas Krayenborg und Stefan Paululat auch zur Beschaffungskommission, die mehr als drei Jahre damit beschäftigt war, die perfekte und für Kaltenkirchen notwendige Ausrüstung des Fahrzeuges zusammenzustellen.

Feuerwehr Kaltenkirchen hat auch Geräte zur Dekontamination an Bord des neuen Fahrzeugs

So sind Gefahrstoffpumpen ebenso an Bord wie Messgeräte, Atemschutzgeräte, Schutzanzüge, Strom und Beleuchtung sowie Vorrichtungen für Dekontamination. Man sei gut gerüstet, wenn es zum Beispiel in der Kaltenkirchener Holstentherme zu einem Chlorgaseinsatz komme oder in einer Arztpraxis Gefahr von einem Röntgengerät ausgehe.

Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause betonte, dass die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen finanziell keine Kleinigkeit sei. So wurden vor etwas über einem Jahr in Kaltenkirchen bereits zwei neue Fahrzeuge für rund eine Million Euro angeschafft.

Jetzt kämen diese weiteren 560.000 Euro Ausgaben dazu. „Vielleicht erhalten wir ja noch 130.000 Euro Zuschuss durch den Kreis“, hofft Krause. Die Stadt könne sich diese notwendigen Anschaffungen für die Wehr nur leisten, weil viele Firmen in Kaltenkirchen für genügend Steuereinnahmen sorgen würden.