﻿Kaltenkirchener spendiert Stadt eine halbe Million Euro

So etwas hat Seltenheitswert: Ein Privatmann aus Kaltenkirchen spendiert der Stadt eine halbe Million Euro für die Sanierung des Bürgerhauses. Der 85-Jährige Klaus Schmidt will seiner Heimatstadt damit etwas zurückgeben. Bürgermeister Hanno Krause kann dieses Glück kaum fassen.

Kaltenkirchen. „Ich war froh, dass ich schon saß, sonst wäre ich wohl umgekippt“, erzählt Bürgermeister Hanno Krause. Vor ein paar Tagen befand er sich zusammen mit Klaus Schmidt in seinem Büro, als dieser ihm mitteilte, dass er der Stadt 500 000 Euro spenden möchte. Und zwar für den Wiederaufbau des Bürgerhauses, das im vergangenen September durch ein Feuer in großen Teilen beschädigt wurde. „So etwas ist mir in meiner ganzen Amtszeit noch nicht passiert“, sagt Krause: „Ich dachte erst, ich habe mich verhört.“

Klaus Schmidt lebt seit 1966 in Kaltenkirchen und hat dort mit seiner Frau Aurelie bis 1992 in der Holstenstraße ein Fleischereifachgeschäft mit Imbiss und Partyservice geführt. „Ich habe unser Geld in Kaltenkirchen verdient und möchte nun etwas zurückfließen lassen“, erzählt der 85-Jährige. Über die kostspielige Sanierung des Bürgerhauses hatte er in der Zeitung gelesen, vor allem, dass die Versicherungssumme nicht alles deckt. „Das Bürgerhaus ist uns ans Herz gewachsen, deshalb wollen wir beim Wiederaufbau helfen“, so Schmidt.

Große Spendensumme sorgte für Verwirrung in der Stadtverwaltung Kaltenkirchen

Er habe über die Spende ausführlich mit seiner Frau und seinen zwei Kindern gesprochen, „alle waren einverstanden“, sagt Schmidt. Tochter Sabine Lembke und Sohn Christoph Zettel-Schmidt, die beide auch in Kaltenkirchen leben, finden die Spende ihrer Eltern „großartig“.

Dem kann der Bürgermeister nur zustimmen: „Die großzügige Summe hilft ungemein“, so Krause: „Damit können wir jetzt alle anstehenden Maßnahmen auf einmal durchführen.“ Denn neben der Beseitigung der Brandschäden benötige das Haus unter anderem auch eine neue Heizungsanlage. Außerdem soll das Kaminzimmer erneuert werden, ebenso wie das durch den Brand beschädigte Schilfdach auf dem gesamten Gebäude. „Das können wir uns jetzt dank Herrn Schmidt leisten.“

Die große Summe von einer halben Million Euro habe auch in der Verwaltung für Verwirrung gesorgt, erzählt Krause. Das Geld sei schon nach zwei Tagen überwiesen worden. „Eine Mitarbeiterin aus der Kämmerei kam ganz aufgeregt zu mir, um mir von dem hohen Geldeingang zu berichten, und fragte, ob das irgendein Versehen sei.“ War es natürlich nicht. „Aber so etwas passiert einer Stadtverwaltung nun mal nicht jeden Tag“, sagt Krause.

Dank Spende: Komplettsanierung des Bürgerhauses ist jetzt in einem Rutsch möglich

Insgesamt werden die Kosten für die Sanierung auf 1,1 bis 1,3 Millionen Euro geschätzt. Von der Versicherung gab es nach dem Feuer 600 000 Euro. Mit der Spende sind die Kosten so gut wie gedeckt. Der Bürgermeister geht davon aus, dass die Stadt selbst noch 200 000 Euro reinstecken müsste.

Kaltenkirchens Wahrzeichen, das Bürgerhaus an der Friedenstraße, wurde im vergangenen September zum zweiten Mal Opfer eines Brandes. Beim ersten Mal, im September 1999, handelte es sich um Brandstiftung. Damals brannte das Haus bis auf die Grundmauern ab – und wurde wieder aufgebaut. Auch im zweiten Fall geht die Polizei von einer mutwilligen Tat aus. Die Ermittlungen laufen noch. Das Bürgerhaus soll neben Dach und Heizung auch neue Wände und Böden, eine neue Küche und einen neuen Tresen bekommen. Für die neue Innenausstattung hatte sich die FDP stark gemacht.

In einem interfraktionellen Arbeitskreis wurden in Zusammenarbeit mit dem Architekten Carsten Wulf bereits erste Entscheidungen bezüglich der künftigen Einrichtung getroffen, berichtet Barbara Büttner-Bohn, FDP-Stadtvertreterin: Der Fußboden der Diele erhält vollständige hochwertige Dielen aus Hirnholz, die ohne Unterbrechung weiter in den Flur verlegt werden. Die Holzbalken in Dunkelbraun bleiben erhalten. Die neuen Tische und Stühle sollen weiß und leicht zusammenklappbar sein. Die Stühle erhalten eine Stoffpolsterung.

Die Decke wird in Weiß gestrichen, ebenso die Wände. Der Tresen soll weiß und aus Holz gefertigt werden und eine moderne Beleuchtung bekommen. Die Deckenbeleuchtung wird aus „coolen goldenen LED-Ringen“ in verschiednen Größen bestehen. „Für das Kaminzimmer liegen auch schon Vorschläge vor, über die aber noch nicht endgültig entschieden worden ist“, so Büttner-Bohn: „Ich freue mich, dass das Bürgerhaus bald in neuem Glanz erstrahlen wird.“ Im Mai soll der Innenausbau starten. Bürgermeister Krause rechnet mit der kompletten Fertigstellung im Herbst.