﻿Nach öffentlicher Kritik: Scheiwe verzichtet auf das Amt des Bürgervorstehers

Kaltenkirchen. In einem öffentlichen Brief hat sich die Kaltenkirchener CDU am Dienstag zur Kritik an Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe geäußert und diese verurteilt. Gleichzeitig gaben die Christdemokraten in dem Schreiben bekannt, dass Scheiwe sich entschieden habe, nicht mehr für das Amt des Bürgervorstehers zur Verfügung zu stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bezüglich der öffentlichen Kritik an unserem amtierenden Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe wollen wir klarstellen, dass wir uneingeschränkt hinter ihm stehen und die geäußerte Kritik verurteilen“, heißt es in dem Brief, den der Fraktionsvorsitzende Kurt Barkowsky unterzeichnet hat: „Unsere Partei betrachtet die Rolle des Bürgervorstehers als äußerst wichtig für die Gemeinde und schätzt die damit verbundene Verantwortung. Wir sind der festen Überzeugung, dass unser derzeitiger Bürgervorsteher diese Aufgabe mit großem Engagement und Pflichtbewusstsein wahrnimmt.“

Barkowsky: Geäußerte Kritik an Bürgervorsteher Scheiwe zeugt von Unreife

Die CDU wisse, dass es in einer Gemeinde unterschiedliche politische Ansichten und Meinungen gebe. Dennoch sei es bedauerlich, dass einige Parteien öffentlich Kritik am Bürgervorsteher geäußert haben. „Wir halten konstruktive Kritik in politischen Diskussionen und Gremien für angebracht, persönliche Angriffe sollten jedoch unterbleiben“, so Barkowsky: „Diese zeugen nicht von Reife im Umgang mit Personen in der Öffentlichkeit. Hier hätten wir uns das persönliche Gespräch gewünscht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem bekannt geworden war, dass die CDU, die als stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht hat, erneut Scheiwe als Kandidaten für das Amt des Bürgervorstehers nominiert, äußerten sich SPD, FDP und Pro-Kaki überrascht und kritisierten nicht nur die Nominierung, sondern griffen Scheiwe auch persönlich an. Besonders deutlich wurde FDP-Fraktionsvorsitzende Katharina Loedige, die anmerkte, dass der Bürgervorsteher nicht bemerke, dass das Amt wohl eine Nummer zu groß für ihn sei. Bürgermeister Hanno Krause müsse dem Bürgervorsteher permanent hilfreich unter die Arme greifen, um dessen Schwächen bei der Außendarstellung der Stadt zu verdecken.

Der Bürgermeister hingegen sagt, dass er die Zusammenarbeit mit Scheiwe „durchgängig als angenehm und konstruktiv im Sinne der Stadt empfunden habe“. „Die geäußerte Kritik war teilweise unsachlich und überzogen“, so Krause: „Ich hätte mir gewünscht, dass diejenigen, die diese Kritik geäußert haben, dies persönlich mit dem Bürgervorsteher besprochen hätten, so wie es sich gehört.“

Lesen Sie auch

Bürgervorsteher Hans Jürgen Scheiwe habe sich nun am Freitag dazu entschieden, nicht mehr für die nächsten Jahre als Bürgervorsteher zur Verfügung zu stehen, so Barkowsky. Für eine persönliche Stellungnahme war Scheiwe nicht zu erreichen. Die CDU-Fraktion hat sich derweil für Raimund Neumann (72) entschieden, der sich am 13. Juni zur Wahl des Bürgervorstehers stellt. Neumann war lange Zeit Mitglied der SPD, verließ die Fraktion wegen unterschiedlicher Auffassungen, behielt zunächst aber sein Mandat und machte als Fraktionsloser weiter in der Stadtvertretung. Im vergangenen Jahr legte er sein Mandat nieder und trat der CDU bei.

KN