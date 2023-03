Kaltenkirchens Jugend setzt durch: Kostenlose Periodenartikel in allen Schulen

„Periodenarmut“ gibt es auch in Deutschland

Das Thema Menstruation ist auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten: Für einige Frauen und Mädchen ist der Kauf von Periodenprodukten auch eine finanzielle Belastung. Die Organisation Plan International spricht hier von „Periodenarmut“. Eine von Plan International 2022 durchgeführte Umfrage zeigt, dass 23 Prozent der Mädchen und Frauen in Deutschland angeben, dass die monatlichen Ausgaben für sie eine finanzielle Belastung seien. 15 Prozent versuchen möglichst wenig Produkte zu verbrauchen oder zögern den Wechsel (zwölf Prozent) bewusst hinaus und gehen damit das Risiko von Infektionen ein. 49 Prozent der Teilnehmerinnen der Studie geben an, dass sie sich besser mit Produkten versorgen würden, wären diese günstiger. In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen sehen das sogar 70 Prozent der Befragten so. Im Regelsatz des Bürgergeldes sind monatlich 19,16 Euro für Produkte der Gesundheitspflege für eine erwachsene Person vorgesehen. Die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für Periodenprodukte liegen zwischen fünf und 15 Euro, ohne Ausgaben für Schmerzmittel.