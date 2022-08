Elena Schmitt aus Hatzenbühl in Rheinland-Pfalz ist die 200.000. Besucherin der Bad Segeberger Karl-May-Spiele in der laufenden Spielzeit. Der Ticketcomputer hatte sie vor der Ölprinz-Vorstellung am Donnerstagabend ermittelt. Für die Kalkberg GmbH ist eine wichtige Marke erreicht.

Thorsten Beck WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket