﻿Karl-May-Spiele Bad Segeberg 2023: Alles, was Besucher wissen müssen

Die Karl-May-Spiele Bad Segeberg zeigen 2023 das Stück „Winnetou I – Blutsbrüder“. Hier erfahren Besucher alles Wissenswerte: Tickets, Sitzplan, kostenlose Parkplätze und wie man bei der Anreise mit dem Auto Stress vermeiden kann.

Bad Segeberg. Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg besuchen Jahr für Jahr rund 400 000 Menschen. Es gab eine Zeit, und die ist noch gar nicht lange her, da wäre man bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg in schallendes Gelächter ausgebrochen, wenn man prophezeit hätte, dass einmal so viele Menschen in einer Theatersaison nach Bad Segeberg kommen werden. Damals galten selbst 300 000 Besucher noch als utopisch.