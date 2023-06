﻿Karl-May-Spiele zeigen erste Szenen aus Winnetou I in Bad Segeberg

Vor der Premiere am 24. Juni 2023

Zur 70. Spielzeit der Karl-May-Spiele in Bad Segebeg haben sich die Macher das wohl dramatischste Abenteuer ausgesucht: Winnetou I. Am Freitag zeigte das Ensemble in Kostüm und Maske erste Schlüsselszenen der Inszenierung. In einer Woche ist Premiere.

