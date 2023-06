﻿Karl-May-Spiele 2023: So war die Premierenfeier mit Promis und einem Geständnis

Bad Segeberg. Eine Premierenfeier ist immer auch ein Ort für überraschende Geständnisse. Er und seine Frau seien seit vielen Jahren begeisterte Fans der RTL-Vorabendserie „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ (GZSZ) und versäumten kaum eine Folge, verriet Guido Eschholz, Direktor des Vitalia Seehotels in Bad Segeberg.

Nach der ersten Vorstellung des Stücks „Winnetou I – Blutsbrüder“, mit dem die Karl-May-Spiele 2023 am Sonnabendabend in ihre 70. Saison gestartet sind, konnten die beiden ihre TV-Lieblinge im Indian Village neben dem Freilichttheater am Kalkberg einmal aus der Nähe bestaunen.

GZSZ-Star Ulrike Frank lobt „tolle Teamleistung“ der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg

Denn neben Wolfgang Bahro, der in der neuen Inszenierung die Rolle des Megaschurken „Santer“ verkörpert und bei GZSZ schon seit Jahren den durchtriebenen Rechtsanwalt „Gerner“ gibt, waren auch dessen Kolleginnen Ulrike Frank und Gisa Zach nach Bad Segeberg gekommen. Sie spielen in der Serie die ehemalige und die aktuelle Ehefrau.

Natürlich sei sie zunächst einmal zu den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg gekommen, um zu schauen, wie sich Bahro auf einer Open-Air-Bühne bewege, erklärte Frank. Was ihr an der Vorstellung aber am meisten imponiert habe, sei die großartige Teamleistung. „Da passt alles zusammen, das kommt wunderbar rüber.“

Ministerinnen-Meinung: Sabine Sütterlin-Waack und Monika Heinold über die Karl-May-Spiele

Erfahrungsgemäß halten sich kritische Stimmen auf einer Premierenfeier eher in Grenzen. Was bei der Premierenfeier der Karl-May-Spiele 2023 aber besonders auffällt: Das Lob der Erstbesucherinnen und -besucher verteilt sich ungewohnt breit auf die unterschiedlichsten Aspekte der Inszenierung.

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack etwa begeisterte sich für die Lichteffekte,

ihre Kollegin aus dem Finanzressort, Monika Heinold , zeigte sich von den Stunts besonders beeindruckt.

Unternehmer Bernd Jorkisch aus Daldorf fand die Geschichte „sehr emotional“ und war sich mit dem aus Bad Segeberg stammenden Kollegen Ralf Dümmel („Die Höhle der Löwen“) einig, dass die gerade erst begonnene Saison 2023 der Karl-May-Spiele durchaus mit einem Rekord enden könnte.

406 925 Zuschauerinnen und Zuschauer sind zu schlagen. So viele hatten im vergangenen Jahr bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg den „Ölprinzen“ gesehen.

Ideen des neuen Karl-May-Regisseurs Nico König kommen an

Mehrfach lobend erwähnt wurde zwischen Speis und Trank auch der Ansatz des neuen Regisseurs, Nico König, die Schauplätze der Handlung im Theater zu verteilen. So bekämen auch die Leute auf den oberen Rängen die Gelegenheit, Alexander Klaws – zum dritten Mal als „Winnetou“ dabei – und die anderen Darsteller einmal aus der Nähe zu sehen.

Besondere Würdigung erfuhr während der Premierenfeier auch Autor Michael Stamp. „Es ist einfach toll, wie er sich jedes Jahr etwas Neues einfallen lässt“, sagte Segebergs Landrat Jan Peter Schröder. Die Mischung aus Action, Gefühl und Botschaft stimme auch bei den Karl-May-Spielen 2023.

Dem schloss sich auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther an, der wieder den Startschuss in die neue Saison gegeben hatte. „Eine auch technisch absolut großartige Premiere.“ Falls es irgendwelche Pannen gegeben haben sollte: „Mir ist keine aufgefallen.“

SHMF-Intendant Christian Kuhnt begeistert von Karl-May-Spielen

Ein langjähriger Freund der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg ist auch der Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF), Christian Kuhnt. Er „komme ja von der Musik“ und habe natürlich auch ein besonderes Ohr für eine Inszenierung. Sein Urteil: „Die ganze Komposition passt.“

Auf der Premierenfeier ließ Kuhnt den Abend noch einmal mit Stefanie Gollasch, Chefredakteurin der Kieler Nachrichten, und KN-Newsroom-Leiterin Inga Catarina Thomas Revue passieren. Für die beiden Journalistinnen war es auch eine ganz persönliche Premiere in Bad Segeberg. Sie waren zum ersten Mal bei den Karl-May-Spielen und vom Konzept des Familientheaters äußerst angetan.

Bad Segeberger Gastronomen betreuen Premierenfeier der Karl-May-Spiele

Richtig happy war am Sonnabend auf der Premierenfeier der Karl-May-Spiele 2023 auch ein Mann, der keine einzige Sekunde der Premiere gesehen hatte: Lutz Frank, Inhaber des Restaurants am Ihlsee, hatte mit seinem Bad Segeberger Kollegen Florian Ritzki das Catering und einen Großteil der Organisation übernommen. „Rund 700 Gäste waren angekündigt“, erzählte der Gastronom. Zwei Tage hätten die Vorbereitungen allein im Westerndorf in Anspruch genommen.

Das Stück werde er sich später sicher noch anschauen, so Frank. Falsch machen kann er damit angesichts der ersten überschwänglichen Reaktionen wohl nichts.

